Sauli Niinistö, Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen muistelevat Kofi Annania: ”Maailma on menettänyt suuren rauhanrakentajan”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja presidentti Tarja Halonen ovat muistelleet viime yönä menetynyttä YK:n entistä pääsihteeriä Kofi Annania Twitterissä. Presidentti Martti Ahtisaaren ystävyyttä Annanin kanssa muistellaan konfliktinratkaisujärjestö CMI:n nettisivuilla.

Sauli Niinistö sanoo, että maailma on menettänyt vankkumattoman sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen tukijan ja suuren rauhanrakentajan.

Niinistö esitti myös osanottonsa Annanin perheelle ja läheisille.

–Tieto Kofi Annanin kuolemasta jättää meidät suuren kaipauksen syliin, Tarja Halonen tviittasi.

Konfliktinratkaisujärjestö CMI:n mukaan tieto Annanin poismenosta koskettaa syvästi presidentti Martti Ahtisaarta, jonka mukaan Annan oli YK:n kaikkien aikojen menestyksekkäin pääsihteeri.

Annan ja Ahtisaari tunsivat toisensa 1970-luvulta lähtien sekä työtovereina että perhetuttuina ja läheisinä ystävinä. Ahtisaaren mukaan Kofi Annan oli YK:n kaikkien aikojen menestyksekkäin pääsihteeri ja hän oli aina poikkeuksellisen sitoutunut kulloiseenkin työtehtäväänsä.

Annan ja Ahtisaari tekivät tiiviisti yhteistyötä, kun Ahtisaari 1970- ja 1980-luvuilla YK:n erityisedustajana luotsasi Namibian kohti itsenäisyyttä. YK:n pääsihteerinä toimiessaan Annan nimitti vuonna 2005 Ahtisaaren erityisedustajakseen Kosovon asemasta käytäviin neuvotteluihin. Viimeksi Annan ja Ahtisaari ovat työskennelleet läheisesti Elders-ryhmässä, jonka puheenjohtajana Kofi Annan toimi viisi vuotta.

Kofi Annan työskenteli YK:n pääsihteerinä vuosina 1997–2006. Vuonna 2001 hän sai Nobelin rauhanpalkinnon.

Annan kuoli sairaalassa Bernissä, Sveitsissä lauantain vastaisena yönä lyhyen sairauden jälkeen. Hän oli 80-vuotias.

–Monella tapaa Kofi Annan oli YK. Hän johti YK:n uudelle vuosituhannelle korvaamattomalla arvokkuudella ja päättäväisyydellä, YK:n nykyinen pääsihteeri António Guterres sanoo omassa lausunnossaan.

President Niinistö on the passing of Mr. Kofi Annan: The world has lost a staunch supporter of the international rules-based order and a great peacebuilder. On behalf of myself and the Finnish people, I offer my deepest condolences to his family and loved ones.

