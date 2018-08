Näkökulma: Melkoiset luvut – Mitä sote-valiokunnassa oikein tapahtuu?

”Kyllä tämän kevään valinnanvapausesitys on edellyttänyt meidän virkamiehiltämme enemmän kuin viime kevään esitys”. Näin arvioi sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila torstaina järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Arvion taakse ministeriö keräsi lukuja. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tämän kevään valinnanvapausmallin käsittelyn aikana kuullut 187 eri asiantuntijaa, pyytänyt ministeriöltä ainakin 23 lisäselvitystä ja viisi lausuntoa.

Se on melkoisen paljon. Varsinkin kun ottaa huomioon, että valiokunta alkoi käsitellä valinnanvapauden lakiesitystä viikolla 11 ja jäi kesälomalle viikolla 27. Keskimäärin sosiaali- ja terveysvaliokunta on tehnyt ministeriölle lisäselvityspyynnön 1,35 kertaa viikossa.

Kun sama valiokunta vuosi sitten Tuula Haataisen (sd.) johdolla käsitteli silloista valinnanvapausesitystä, asiantuntijalausuntoja annettiin ministeriön arvion mukaan noin 173. Lisäselvityspyyntöjä oli nolla.

”Me pidämme tietysti tätä valiokunnan tiedonsaantioikeutta ihan oikeutettuna, koska olemme valmistelemassa hyvin uudentyyppistä lainsäädäntöä, joka pitää sisällään yksityiskohtia, joihin on perusteltua etsiä yksityiskohtaisia vastauksia”, sotesta vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk.) pehmensi torstaina.

Kuitenkin kevään aikana julkisuuteen on tihkunut tietoja, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajien välit olisivat tulehtuneet. Uutta puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.) on syytetty käsittelyn jarruttamisesta. Valiokunnan keskustalaiset kansanedustajat sekä sinisten Vesa-Matti Saarakkala laativat Kiurusta yhdessä kantelun, jossa he kertovat tämän estäneen neljä kertaa äänestysten järjestämisen valiokunnassa.

Kantelun allekirjoittaneet kansanedustajat myös katsovat, että asiantuntijakuulemisissakin kansanedustajille on myönnetty hyvinkin pitkiä puheenvuoroja ja kysymyksiä, jotka ovat vain löyhästi liittyneet kulloinkin käsiteltävään asiaan.

Keskimäärin 1,35 lisäselvitystä viikossa eivät kyllä helpota Kiurun asemaa jarrutussyytösten keskellä, vaikka hän toistaisikin 23 kertaa valiokunnan tekevän työtä erittäin tarkkaan, jotta valinnanvapaus nyt tällä kertaa menisi läpi.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.

