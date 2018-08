Timo Soinin eroa vaatinut Touko Aalto: ”Kysymys on Suomen ulkopolitiikan virallisesta linjasta”

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) eroa lauantaina vaatineen vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mukaan kyse ei ole niinkään Soinista, vaan Suomen ulkopolitiikan virallisesta linjasta.

–Soinilla on kansanedustajana oikeus olla sitä mieltä, mitä on. Kyse ei ole niinkään Soinista. Kysymys on Suomen ulkopolitiikan virallisesta linjasta ja siitä, että ulkoministeri asettuu sitä vastaan toistuvasti ja huomautuksista huolimatta hallituksen katsoessa vierestä, Aalto kommentoi sunnuntaina Twitterissä.

Aalto vaati Soinin eroa tämän aborttikommenttien vuoksi lauantaina MTV:n Uutisextran haastattelussa.

–Hän on saanut moitteet, mutta jatkaa edelleen naisten ja tyttöjen oikeuksien polkemista ja halveeraamista. Mielestäni tässä yhteydessä Suomen virallinen linja on se mitä pitäisi noudattaa eikä Soinin oma linja, vihreiden puheenjohtaja sanoi.

Hän muistutti, että pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ja valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ovat puhuneet yhteisten arvojen tärkeydestä.

– Viestini on, Orpo ja Sipilä, että nyt olisi aika lunastaa ne arvopuheet ja näyttää Soinille ovea.

Soini aiheutti viime viikolla kohun kehumalla Argentiinan senaatin päätöstä torpata oikeus aborttiin pusuemojilla. Esimerkiksi eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen varoitti, että ristiriita ulkoministerin puheiden ja Suomen ulkopoliittisen linjan välillä murentaa Suomen mainetta naisten ja tyttöjen oikeuksia puolustavana maana.

Soini itse vastasi kohuun korostamalla, että Suomi on länsimainen demokratia, jossa sanan-, mielipiteen-, ja uskonnonvapaus koskee kaikkia.

Pääministeri Juha Sipilä tyytyi vain toteamaan, että”jokaisella on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiin.”

Toukokuussa Soini joutui vastaavanlaisen kohun keskelle, kun hän virkamatkallaan Kanadassa osallistui virallisen ohjelman ulkopuolella abortinvastustajien kynttilämarssiin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö linjasi toukokuisen kohun jälkeen Talouselämälle, että ”ministeri ei voi yksityishenkilönä ilmaista poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyviä kantojaan ulkomaanvierailulla, varsinkin jos ne liittyvät siinä maassa polttavaan keskusteluun”.

