Hallituksessa uusi sote-tavoite syyskuulle – Oppositiosta heti vastaus: ”Suhtaudun aika kriittisesti”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallitusryhmien tavoitteena on saada sote-uudistus valiokunnassa pakettiin vielä syyskuun aikana, sanoo kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.). Heikkinen on sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Sote-uudistuksen käsittely jatkuu tänään maanantaina eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan ylimääräisellä kokouksella. Kokouksessa käsitellään muun muassa kesän aikana jätettyjä kirjallisia lausuntoja ja hallituksen perjantaina jättämää päivitettyä vastinetta. Vastineessa ehdotetaan muun muassa euro- ja maakuntavaalien yhdistämistä.

-Suhtaudun aika kriittisesti siihen, että oltaisiin vielä syksyllä valmiita. On niin valtavasti isoja asioita ja muutoksia tulossa kuntiin ja maakuntiin, ettei voida tehdä hätiköidysti päätöksiä, kertoo perussuomalaisten Arja Juvonen.

-Mitä tämä hallitus esittää lopulta, niin sehän meille valkenee vasta sen jälkeen, kun hallitus on antanut kaikki muutokset ja niitä on tullut valtavasti, arvioi kristillisten kansanedustaja Sari Tanus.

Hallitusryhmien tiukan aikataulun taustalla on halu järjestää maakuntavaalit seuraavien eurovaalien yhteydessä ensi toukokuussa. Se tarkoittaa, että sote-uudistus pitäisi hyväksyä eduskunnassa marraskuussa, koska oikeuskanslerinvirasto katsoo, että lakien hyväksymisen ja vaalien välille tulisi jättää noin puoli vuotta valmistautumisaikaa.

Jos sosiaali- ja terveysvaliokunta saisi syykuussa lait käsiteltyä, jättäisi se vielä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kuukauden aikaan käsitellä sotea.

Tiukan aikataulun vuoksi hallitusryhmissä onkin haluja siirtyä asiantuntijakuulemisista varsinaisen mietinnön käsittelyyn. Mietintö on valiokunnan vastaus hallituksen lakiesitykseen.

-Meidän (hallitusryhmien) osaltamme voi sanoa, että tässä on niin kattava kokonaisuus saatu ja valmisteleva keskustelukin on aloitettu jo, niin nyt on tärkeä siirtyä mietintövaiheeseen, sanoo hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa.

Oppositioryhmissä on kuitenkin epävarmuutta siitä, pitäisikö uusia kuulemisia vielä järjestää.

-Katsotaan sitä nyt, sanoo Juvonen astellessaan sisään valiokunnan kokoushuoneeseen.

-Se tässä nyt selviää, että mikä on tilanne, kun valiokuntakäsittely alkaa, pohtii myös Tanus.

Sote-uudistuksesta vastaava virkamies Päivi Nerg arvioi Talouselämälle perjantaina, että tietosuojakysymys on sote-uudistuksen vaikein kysymys. Perustuslakivaliokunta edellytti aiemmassa lausunnossaan muutoksia peräti yhdeksään tietosuojakohtaan.

Valiokunta jäi tauolle heinäkuussa yhden ylimääräisen kokousviikon jälkeen, jonka aikana kuultiin valiokunnassa vain yhtä tietosuoja-asiantuntijaa ja toinen lausunto tuli kirjallisesti. Kesätauon aikana uusia kirjallisia lausuntoja tietosuoja-asiasta tuli kolme. Heinäkuun kuulemisia sotkivat etenkin asiantuntijoiden kesälomat.

Kokoomuksen Sarkomaa vakuuttaa, että tämä huomioitiin jo kun asiantuntijoita kutsuttiin kuulemisiin.

-Kyllä lähtökohta oli se, että me kutsuimme ison joukon ihmisiä, koska tiesimme, että kaikki eivät pääse ja jotta saadaan riittävä kattavuus, hän sanoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti kevätkautensa riitaisissa merkeissä, kun valiokunnan keskustalaiset kansanedustajat yhdessä sinisten Vesa-Matti Saarakkalan kanssa jättivät kirjallisen kantelun valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) toiminnasta. Hallitusryhmien edustajat syyttivät Kiurun estäneen valiokunnassa äänestämisen neljä kertaa. He katsovat Kiurun rikkoneen eduskuntatyön sääntöjä.

-Nyt on kaikki olleet kesän lomalla ja nyt mennään tekemään yhdessä yhteistyötä. Varmasti tulee hyvä kokous.