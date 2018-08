Kaksi isoa liittoa vaatii: Hallituksen peruttava lomarahaleikkaukset – ”Eriasteinen veropopulismi on saanut liikaa sijaa”

Julkisen sektorin lomarahaleikkaukset on peruttava, vaativat palkansaajajärjestöt JHL ja Pardia ensi viikon budjettiriihen alla.

Järjestöjen mukaan parantuneessa taloustilanteessa mahdollinen talouden liikkumavara pitäisi käyttää lomarahaleikkausten perumiseen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Nimie-Laine katsoo, että julkista palvelua tekeville oikea viesti olisi tehdä palautuksen jopa etuajassa. Hän vaatii hallitusta luopumaan veronalennuksista.

– Eriasteinen veropopulismi on saanut liikaa sijaa julkisessa keskustelussa. Vuosien saatossa erilaisia veroja on alennettu ja jopa poistettu. Veronalennusten sijaan mahdollinen talouden liikkumavara olisi käytettävä kuntien palveluiden turvaamiseen ja lomarahaleikkausten peruuttamiseen, hän sanoo tiedotteessa.

– Veronalennusten aika ei ole nyt. On lyhytnäköistä kikkailla veronalennuksilla, sillä julkiset ja erityisesti julkisesti tuotetut palvelut estävät parhaiten eriarvoisuutta ja turvaavat muun muassa naisten yhteiskunnallista asemaa. Toimivat palvelut työllistävät ja houkuttelevat ympärilleen myös yrittäjyyttä.

Pardian puheenjohtajan Niko Simolan mukaan parantuneessa taloustilanteessa voidaan panostaa valtion palveluiden kehittämiseen niiden heikentämisen sijaan. Pardia vaatii myös, että hallitus luopuu budjettiriihessä valtion virastojen kategorisista määrärahaleikkauksista. Hän huomauttaa, että yhteiskunta ja talouselämä tarvitsevat toimiakseen tehokasta ja vahvaa valtionhallintoa.

Simola huomauttaa, että valtionhallinnossa valmisteltujen organisaatiomuutosten kustannukset on saatava budjettiin. Maakuntauudistuksen lisäksi valmistellaan valtion lupa- ja valvontaviraston perustamista sekä maistraattien ja väestörekisterikeskusten yhdistämistä uudeksi virastoksi. Isot virastouudistukset ovat käynnissä myös liikenne- ja viestintäministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriössä.

– Uudistusten henkilöstömenoihin ja muihin kustannuksiin tulee varata riittävä rahoitus, Simola sanoo tiedotteessa.

– Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviraston palkkausjärjestelmän siirtymäkauden päättämiseen on löydettävä ratkaisu ja rahoitus ennen viraston tehtävien siirtoa maakuntiin.

Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja ja sen kokonaisjäsenmäärä on 30 000 jäsentä. Suuri osa heistä työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa. JHL on kunta-alan suurin henkilöstöjärjestö ja sen yli 200 000 jäsentä työskentelevät kunnissa, valtiolla, yrityksissä, järjestöissä ja seurakunnissa.