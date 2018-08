Ex-ministeri jättää politiikan – tunnustaa ”sunnattoman turhautumisen” jarruttamiseen: ”Olipahan reissu”

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen ministeri Lenita Toivakka jättää politiikan. Hän kertoo asiasta blogissaan ja Twitterissä.

12 vuotta eduskunnassa ollut Toivakka toteaa lopettavansa puurtamisen politiikassa kevään vaalien jälkeen ja hakevansa uusia innostuksen kohteita.

–Mitäpä tätä enää panttaamaan, kun päätös on tehty. Jätän politiikan ja en ole enää ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa, Toivakka twiittaa.

– Jatkan työtäni tämän eduskuntakauden loppuun mm. ulkoasianvaliokunnassa. Saan osallistua Suomen ulkopolitiikan rakentamiseen, joka on minulle erittäin mieluisaa. Kansainvälisyys ja suomalaisen osaamisen menestys maailmalla kiinnostaa minua paljon myös eduskuntatyön jälkeen, hän kirjoittaa blogissaan.

”Olipahan reissu”, hän otsikoi bloginsa. Hänen mielestään politiikassa on aiempaa enemmän itsekkyyttä, joka ajaa ohi yhteisten tavoitteiden ja suomalaisten edun. Monella on hänen mukaansa mielessään seuraavat vaalit, puolueen kannatus ja oma pärjääminen vaaleissa.

–Tällä kaudella on välillä tuntunut, että moni poliitikko viihtyy liikaa vain omassa kuplassaan. Omat ajatukset ovat oikeita eikä erilaisia mielipiteitä suvaita. Väärinymmärtäminen on suosittua koska räväkällä mielipiteellä pääsee otsikoihin ja saa klikkauksia. Politiikassa on aiempaa enemmän lyhytnäköisyyttä ja aggressiivisuutta.

Silti Toivakka uskoo yhä politiikkaan, mutta toteaa, että politiikassa on osattava väistyä oikeaan aikaan, eikä hän itse enää tunne samaa paloa ja intoa kuin 12 vuotta sitten. Hän huomauttaa, että politiikka on kuluttavaa ja välillä läheiset kärsivät ja myös oma jaksaminen on kovilla.

– Suomalainen yhteiskunta on järjestäytynyt hyvin. Mutta on pakko myöntää, että turhauttaa suunnattomasti kun Suomelle välttämättömiä uudistuksia jarrutellaan vuodesta toiseen. Samat asiat kuten sote-uudistus tai kannustinloukkujen purku ovat olleet kiistojen kohteena jo vuosikausia. Politiikan ykkösmiehistössä tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat antaa kaikkensa - Suomi ansaitsee sen.

Toivakka oli Stubbin ja Sipilän hallitusten Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri vuosina 2014–2016.