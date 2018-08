”Trumpilaiset mustat pilvet” heijastuvat Suomen hävittäjävalintaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kauppapoliittinen uhittelu voi haitata amerikkalaisten yritysten mahdollisuuksia Suomen hävittäjäkilpailussa.

Asian tuo Uuden Suomen haastattelussa esille SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

–Saattaa olla, että hankintatilanteeseen mennessä trumpilainen kauppapolitiikka on synnyttänyt lisää mustia pilviä. Jos Yhdysvallat hänen johdollaan vaarantaa esimerkiksi varaosahuollon, se vaikuttaa ilman muuta, Rinne sanoo.

Hän toimii uusimpien mielipidemittausten perusteella mahdollisesti Suomen pääministerinä silloin, kun päätös tehdään.

Tarjouskilpailussa on mukana kaksi amerikkalaista hävittäjää, Boeingin F/A-18 Super Hornet ja Lockheed Martinin F-35, jotka kisaavat ruotsalaisen Saabin Jas Gripeniä, brittiläisen BAE Systemsin johtaman konsortion Eurofighter Typhoonia sekä Dassaultin Rafalea vastaan.

Jo muutamakin suomalainen poliitikko on tuonut esiin mieltymyksensä erityisesti ruotsalaista vaihtoehtoa kohtaan. Tällaiset kannanotot ovat ärsyttäneet erityisesti puolustusministeri Jussi Niinistöä (sin.), joka on korostanut valittavan hävittäjän suorituskykyä ja toivonut valintaan mahdollisimman vähän politiikkaa. Lue tarkemmin: Suomen hävittäjäkaupan ”huutelijat” kyrsivät Jussi Niinistöä

Rinne nostaa Ruotsi-vaihtoehdon myös esille, joskaan ei lähde liputtamaan sikäläisen hävittäjän puolesta. Hän muistuttaa tiivistyneestä puolustusyhteistyöstä valtioiden välillä.

–Jos toisaalta miettii Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä, se on kehittynyt tiiviimmäksi ja tiiviimmäksi. On puhuttu keskenään hankintojen jopa jonkinasteisesta yhteistoteuttamisesta. Silläkin on merkitystä, kun loppupeleissä näitä arvioidaan. Koko homman edellytys on se, että ne vehkeet täyttää sen aseen tarkoituksen meidän maanpuolustuksessa oikealla tavalla.

Rinne luottaa sotilaisammattilaisiin suorituskykyvertailun tekijöinä, mutta muistuttaa hankintapäätöksen olevan poliittinen.

–Sitten kun teemme poliittisia päätöksiä hankinnoista loppujen lopuksi, joudumme siinä tilanteessa arvioimaan historian pohjalta tulevaisuuteen, mikä on kaikkein järkevin ratkaisu meidän omasta näkökulmastamme.

Ette antaisi siis täyttä päätösvaltaa sotilaille?

–En missään tapauksessa anna täyttä valtaa. Lähtökohta hankinnalle tietenkin on, että tarvitsemme ilma-aseen uskottavan oman puolustuksen näkökulmasta. Se on tietysti pääasia. Nykyaikaisessa maailmassa kun eletään, hankintaan täytyy liittyä myös työllistämisvaikutuksia ja kansantalouden kasvuvaikutuksia. Ne painavat siellä mukana, mutta ensisijaisesti se on sotilaallinen ratkaisu.

Varsinainen valinta Suomen tulevaksi hävittäjäksi tehdään todennäköisesti TP-utvassa, eli tasavallan presidentillä täydennetyssä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Ratkaisun pitäisi olla valmis vuoden 2021 loppupuolella, eli tulevan vaalikauden aikana.

Rinne ei ole aivan tyytyväinen siihen, miten 7–10 miljardin euron suuruisen hankkeen valmistelu on tähän mennessä tapahtunut. Hallituksen suunnalta on viestitetty jo jonkin aikaa, että uusia monitoimihävittäjiä hankitaan 64 kappaletta, eli sama määrä kuin amerikkalaisia Horneteja nykyisin on.

–Määrästä ei ole käyty tarjouspyyntöjen tekemisen yhteydessä riittävää eduskuntatasoista keskustelua, Rinne sanoo.

Suomen hävittäjävalinta on kansainvälisesti erittäin seurattu hanke. Kisassa mukana olevan BAE:n johtajat ovat esimerkiksi sanoneet, etteivät keksi suurempaa yksittäistä hävittäjäkilpailua ainakaan Euroopassa. Lue lisää: Suomen hävittäjäpyyntöä odotetaan ympäri Euroopan – ”En keksi suurempaa kisaa koko planeetalla”

Hävittäjähankinnan lisäksi Suomen turvallisuuspoliittisessa keskustelussa nousee aina säännöllisin väliajoin esiin myös Nato-jäsenyyden hakeminen. Sdp ja sen puheenjohtaja Rinne tiedetään penseiksi Nato-jäsenyyden suhteen, mutta suljettaisiinko hakemisen mahdollisuus hallitusohjelmassa pois, kuten tehtiin, kun demarit olivat viimeksi hallituksessa 2011–2015?

–Kaikissa tilanteissa Suomella täytyy olla mahdollisuus päättää se, hakeeko Nato-jäsenyyttä vai ei. Riippumatta kirjauksista Suomi kaikissa aikaväleissä päättää itsenäisesti turvallisuuspoliittisista ratkaisuista, Rinne sanoo.

