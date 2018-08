Lepomäki tyrmää Rinteen verokaavailut: ”Omistamisen kiristäminen mahdoton ajatus”

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki tyrmää sdp:n Antti Rinteen ajatuksen omistamisen verotuksen kiristämisestä. Sen sijaan hän ehdottaa Rinteelle neutraalia osinkoverouudistusta.

Sdp:n puheenjohtaja Rinne kertoi Kauppalehden haastattelussa haluavansa puuttua monen yrittäjän ja sijoittajan verotukseen.

Sdp johtaa tällä hetkellä puolueiden kannatusmittauksia ja jos seuraava pääministeri on Rinne, edessä on merkittäviä muutoksia verotukseen. Rinteen mielestä omistamista ja pääomia pitäisi verottaa suhteellisesti hieman enemmän, jolloin ansiotuloverotusta pystyttäisiin ehkä keventämään ja pitämään kuluttajaverotus ennallaan.

Rinne pitää turhana Sipilän hallituksen toteuttamaa viiden prosentin yrittäjävähennystä. Hän myös pienentäisi listaamattomien yritysten osinkojen verohuojennusta. Nykymallilla on Rinteen mielestä negatiivinen ohjausvaikutus.

Lepomäen mukaan osinkojen yrittäjävähennyksen purkaminen tarkoittaisi verohuojennuksen poistamista sellaisilta yrityksiltä, joilla on rajan ylittävää nettovarallisuutta. Lepomäki näkee ehdotuksessa mahdollisuuden hyvään uudistukseen.

”Mielestäni on hienoa, että sdp pyrkii ainakin otsikkotasolla neutraaliuteen verolajeissa. Sen sijaan on mahdoton ajatus, että kiristäisimme omistamisen ja riskinoton verotusta entisestään”, Lepomäki sanoo tiedotteessa.

Lepomäellä on suora ehdotus Rinteelle.

”Mitä jos tehtäisiin neutraali ja kotitalouksien vaurastumista edistävä verouudistus?”

”Poistettaisiin verotukia, kuten yleishyödyllisten yhdistysten verovapaus, ja rahoitettaisiin sillä kaikille osingonsaajille sama ja kohtuullinen kokonaisveroaste.”

”Nykyisin korkeinta veroa osingon tasolla maksavat piensijoittajat. Heidän veroasteensa on yli 42 prosenttia samalla, kun muhkean sijoitusvarallisuuden päällä istuvat jättijärjestöt eivät maksa veroja lainkaan. 400 000 kotitaloutta – valtaosa sijoittajista – saa alle 500 euroa osinkoa vuodessa.”

Sdp:kin on esittänyt viiden prosentin lähdeveroa, joka koskisi kaikkia institutionaalisia sijoittajia ja myös yhdistyksiä, joihin Lepomäki viittaa. Nykyisin esimerkiksi palkansaajajärjestöt eivät maksa osingoistaan veroja. Sdp on ollut myös halukas kiristämään erityisesti arvokiinteistöjen verottamista.

Lepomäen mielestä kaikkia osinkoja voisi verottaa noin 26 prosentin kokonaisveroasteella sisältäen yhteisöveron. Hän ihmettelee kiinteistöomistamisen suhteessa kevyttä verotusta.

”Poistaisimme kerralla kaikki keinotekoiset esteet yritysten kasvulle ja kannustaisimme kotitalouksia sijoittamaan myös yrityksiin passiivisen kiinteistöomistuksen sijaan. Nykyisin jälkimmäistä verotetaan kevyemmin.”

”Suomalaisen kotitalouden nettovarallisuus on eurooppalaisittain alhaista. Meillä rahoitusvarallisuutta on vain rikkaimmilla eikä tyypillisellä kotitaloudella jää pakollisten menojen ja verojen jälkeen paljon mitään säästöön. Tulevaisuudessa meidän on annettava ihmisille tilaa vaurastua ja nauttia globalisaation hedelmistä myös omistamisen kautta.”

Lepomäen mukaan uudistus rahoittaisi itse itsensä ja loisi pysyviä edellytyksiä kansankapitalismille.