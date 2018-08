Juha Sipilä nosti taas esiin kansakunnan ongelman: ”Vaikenemisen on loputtava – Yksikin lyönti on liikaa”

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä puhuu jälleen ongelmasta, jota hän puoluekokouksessa luonnehti kansakunnan kokoiseksi. Keskusta haluaa lisää panostuksia lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen.

Sipilä nosti lähisuhdeväkivallan esiin aiemmin linjapuheessaan Sotkamon puoluekokouksessa kesäkuussa. Tuolloin hän kertoi havahtuneensa sisäministeriön turvallisuusselvitykseen. Suomessa naiset kohtaavat Sipilän mukaan lähisuhdeväkivaltaa toiseksi eniten kaikista EU-maista.

”Meillä on kansakunnan kokoinen, syvälle pesiytynyt ongelma, joka pitää ratkaista. Vaikenemisen aika on ohi. Parisuhteessa olleista naisista lähes kolmannes on kokenut nykyisen tai entisen kumppanin käyttämää väkivaltaa. Moni elää pelon varjossa”, Sipilä sanoi puheessaan.

Lue tarkemmin, mitä Sipilä sanoi Sotkamossa: Juha Sipilä havahtui kansakunnan kokoiseen ongelmaan: ”Mikä meitä suomalaisia vaivaa?”

Tänään Sipilä nosti aiheen jälleen esille Vantaalla keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämässään puheessa. Sipilä puhui luottamuksen apilasta, joiden varaan keskusta rakentaa vaaliohjelmansa ja strategisen hallitusohjelman Suomen tulevalle vuosikymmenelle. Keskustan ajattelu jakautuu neljälle apilan lehdelle, jotka ovat huolenpito, realistinen vihreys, vastuunkanto ja osaava kasvu.

Sipilän mielestä huolenpidon lehden vaikein aihe on lähisuhdeväkivallan kitkeminen.

”Siitä vaikenemisen on päätyttävä. Nyt tehdyt panostukset turvakoteihin eivät vielä riitä. Haluamme myös satsauksia ennaltaehkäisevään työhön – yksikin lyönti on liikaa. En halua, että Suomeen kasvaa yhtään uutta sukupolvea, jolle nyrkki on vaihtoehto asioiden ratkomiseen tai tunteiden purkamiseen kodeissa”, Sipilä sanoi tänään Vantaalla.

Sipilä puhui myös suoraan oppositiolle ja huomautti, että ”hyvinvoinnin perustasta huolehtimisessa ei ole varaa sapattivuosiin” etenkään pienessä Suomessa, joka elää osaamisesta ja ulkomaankaupasta.

”Sanon suoraan, että pidän vihervasemmiston argumentaatiota leikkauksista paitsi objektiivisesti katsoen virheellisenä myös epäoikeudenmukaisena. Teidän jälkiänne olen yhdessä muun hallituksen kanssa viimeiset vuoden korjannut. Ja jos te ajattelette, että ikääntyvän Suomen talouspolitiikka on seuraavalla vuosikymmenellä vain menojen lisäämistä, niin pieleen menee taas. Jonkun on silloinkin tultava jälkiänne korjaamaan”, Sipilä sanoi Vantaalla.

Sipilä uskoo, että huhtikuun eduskuntavaaleissa suomalaiset äänestävät niitä, ”jotka ovat saaneet talouden kuntoon”.

”On väärä johtopäätös ajatella, että edessä on helpot ajat. Politiikassa mikään ei ole niin helppoa kuin etuuksien jakaminen, eikä siihen suurta kyvykkyyttä tarvita.”

Sipilä kertoi, että aikoo tavata vielä kaikki EU-päämieskollegansa joko Suomessa tai päämiesten kotimaassa vielä ennen ensi huhtikuun vaaleja. Hänen mukaansa Suomen puheenjohtajakausi on ”kansallinen projekti”, johon pitää suhtautua kunnianhimoisesti. Hän huomauttaa, että silloin EU:n pöydällä on paljon vaativia asioita.

Suomesta tulee EU:n puheenjohtajamaa ensi heinäkuun alusta. Puheenjohtajiuus kiertää jäsenmaalta toiselle puolen vuoden välein. Viimeksi Suomi oli puheenjohtajamaa vuonna 2006.