Yle: Armeijaan tulee pakollinen kasvisruokapäivä

Suomen armeijassa otetaan käyttöön viikoittainen pakollinen kasvisruokapäivä, Yleisradio kertoo.

Varuskuntaravintoloissa on syksystä lähtien ruokalistalla joka viikko yksi kasvisruokapäivä. Varsinaisesti kyse on kahdesta kasvisruokapäivän puolikkaasta, sillä saman päivän molemmat ateriat eivät ole kasvisruokaa, vaan viikossa on kaksi ateriaa, jolloin tarjolla on vain kasviruokaa.

Kasvisaterialla ei Ylen mukaan tarjota myöskään kalaa. Sen sijaan kasvisruokien valmistamiseen voidaan käyttää maitotuotteita tai kananmunia. Kasvisaterioilla tarjotaan muun muassa soijaa ja quornia.

Kehitysjohtaja Petri Hoffren Leijona Cateringista kertoo Ylelle, että kasvisruuan lisäämisen taustalla vaikuttaa kasvisruoan terveellisyys ja lihantuotannon vaikutukset ilmastonmuutokseen.

– Ilmastonmuutos siellä on taustalla mutta halvempaa kasvisruoka ei ole, Hoffren sanoo Ylen mukaan.

Varusmiestoimikuntien liitto esitti kasvisruokapäivää armeijan ruokailuun jo viime vuonna, Yle kertoo.