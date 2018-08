Putinin ”ohuesti verhottu uhkaus” noussee esille Niinistön kanssa – Arvio Ylellä: Näkyi jo Helsingissä ”hyvin harvinaisella tavalla”

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Suomen presidentti Sauli Niinistö tapaavat tänään Venäjällä Sotshissa. Asiantuntijat arvioivat Ylen Ykkösaamussa tänä aamuna, mitä tapaamiselta on odotettavissa.

Maanpuolustuskorkeakoulun ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin apulaisprofessori Katri Pynnöniemi uskoo, että tapaamisessa nousee esiin Syyrian humanitäärinen apu, josta Putin on aiemmin antanut kuohuttavan lausunnon.

Putin sanoi viime lauantaina ennen Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tapaamista, että Euroopan maiden on osallistuttava Syyrian jälleenrakentamiseen ja humanitääriseen apuun. Putin viittasi myös valtavaan määrään pakolaisia, minkä hän totesi mahdollisesti olevan valtava taakka Euroopalle.

Lausuntoa on tulkittu muun muassa niin, ettei Venäjä itse aio osallistua Syyrian jälleenrakentamiseen. Ruotsin Kokonaispuolustuksen instituutin FOIn tutkimusjohtaja Robert Dalsjö meni vielä pidemmälle ja totesi, että lausunnosta voi lukea myös ”ohuesti verhotun uhkauksen siitä, että Eurooppaan tulee enemmän pakolaisia, jos emme maksa sotkua, jonka hän sai aikaan”.

Pynnöniemi uskoo, että Putin haluaa Niinistöstä tänään ainakin hyvän kuuntelijan liittyen ”venäläisten vahvaan projektiin Syyriassa”. Venäjä tukee Syyriassa presidentti Bashar al-Assadin joukkoja.

–Nyt tarvitaan sitten rahaa lännestä, että saadaan viemärit toimimaan. Tämä on varmaan sellainen yksi iso asia, jota Putin on tässä ainakin lehtitietojen mukaan edesauttanut eri johtajien kesken, eli olettaisin, että se on ainakin se kärki, Pynnöniemi ennakoi Ylen Ykkösaamussa tänäistä tapaamista.

Kuinka kovaa Venäjä pyrkii ajamaan omia etujaan Suomen kautta lähtien vaikkapa siitä, että Syyrian jälleenrakennus pitää maksaa?

Toimittajan kysymykseen vastasi Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen Ykkösaamussa.

–Kyllä Venäjä ajaa omia etujaan hyvinkin kovaa. Itse asiassa tämä jälleenrakentaminen näkyi mielestäni esimerkiksi Trumpin ja Putinin tapaamisessa Helsingissä siinä lehdistötilaisuudessa hyvin harvinaisella tavalla. Putin puhui humanitäärisistä asioista, Himanen sanoi.

Himasen mukaan venäjäksi humanitäärinen tosin merkitsee eri asioita kuin länsimaisessa kielenkäytössä. Hänen mielestään humanitäärisillä näkökohdilla, kuten pakolaisilla ja pommituksista kärsivällä siviiliväestöllä, ei ole Venäjällä sisäisesti mitään merkitystä.

–Putinilla on siinä mielessä poliittisesti vapaat kädet ja varaa olla äärimmäisen tiukka ja kyyninen Syyrian sisällissodan humanitääristen seurausten ja jälleenrakennuksen kannalta.

Menisikö Putin niin pitkälle, että uhkaisi Sallan ja Raja-Joosepin raja-asemille tulevan ruuhkaa, jos Suomi ei vie maksuviestiä EU:lle?

–Hän on ainakin näin todennut aikaisemmin muille johtajille, että miksei sitten tässäkin tilanteessa, Pynnöniemi vastasi.

Pynnöniemen mielestä keskeistä on se, miten Putin on kasvot Venäjän pääviestille, jonka mukaan Venäjä on rauhantekijä ja haluaa yhteistyötä.

–Sitten sivuutetaan täysin tai ei haluta systemaattisesti keskustella siitä, mikä on Venäjän oma rooli näiden useiden konfliktien synnyttämisessä, jolloin ei päästä siihen aitoon keskusteluun. Se on se vaikein pala varmasti.

Molempien asiantuntijoiden mielestä Niinistön kannattaisi ottaa tapaamisessa esille huoli Venäjän vaikuttamisesta kevään eurovaaleihin.

–Se on erittäin tärkeää kertoa kasvotusten Putinille, koska hän tietyllä tavalla saa omanlaistaan informaatiota, jolloin tällaisen asian kuuleminen toiselta valionpäämieheltä ehkä herättelee siihen todellisuuteen, mitä muut ajattelevat Venäjän toiminnasta, Pynnöniemi sanoi.

Myös Himasen mielestä asia kannattaa ehdottomasti nostaa pöydälle. Hän huomauttaa, että asiasta on näyttöä ja kansainvälisistä pelisäännöistä on aiheellista keskustella Putinin kanssa.

–Positiivista reaktiota Venäjän suunnalta on varmasti turha odottaa, mutta tämä on iso asia, joka huolestuttaa koko länttä ja se huolestuttaa tietysti myös Suomea ja Suomen viranomaisia, Himanen sanoi.