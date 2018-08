Kansanedustajalta kova hyökkäys Krista Kiurua vastaan lehdessä – ”Voiko oppositiolle antaa enää johtopaikkoja?”

Kansanedustaja Krista Kiurun (sd) ”uudenlainen poliittinen toiminta” sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana vaikuttaa siihen, mitä valiokuntapaikkoja oppositiopuolueille voi jatkossa antaa.

Näin pohtii saman valiokunnan varapuheenjohtaja ja keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen Kiuruvesi-lehden haastattelussa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset kansanedustajat ja sinisten Vesa-Matti Saarakkala jättivät heinäkuussa kantelun Kiurun toiminnasta. Heidän mukaansa Kiuru on estänyt valiokuntaa pitämästä äänestyksiä. Vaikka puheenjohtajana on oppositiopuolueen kansanedustaja, on hallituspuolueilla enemmistö valiokunnan paikoista.

”Ennen valiokunnan puheenjohtajuutta ei ole käytetty oppositiopolitikointiin näin räkeästi kuin nyt tapahtuu. Tämä uudenlainen poliittinen toiminta tulee vaikuttamaan jatkossa siihen, mitä valiokuntapaikkoja voi oppositiolle antaa johdettavaksi”, Heikkinen arvioi.

Tilanne valiokunnassa on Heikkisen mukaan muuttunut sen jälkeen, kun kansanedustaja Tuula Haatainen (sd) siirtyi vuoden alussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan paikalta eduskunnan varapuhemieheksi ja Kiuru nousi hänen tilalleen puheenjohtajaksi.

Heikkinen nostaa esiin myös Kiurun Uutissuomalaiselle antaman haastattelun, jossa tämä arvioi sote-uudistuksen kaatuvan perustuslaillisiin ongelmiin.

”Nyt demarit jarruttavat ja ovat ääneenkin sanoneet, että heillä on tavoitteena kaataa sote-esitys. Toivon, että uudistus, jota on yritetty läpi viedä 14 vuotta, nyt hyväksytään. Onhan perustuslakivaliokunta jo hyväksynyt maakunnat hallinnon pohjaksi, ihmiset pääsevät maakunnissa demokraattisesti osallistumaan päätöksentekoon”, Heikkinen toteaa.

Sdp:n kansanedustaja Timo Harakka puuttuu Twitterissä Heikkisen lausuntoihin.

–Suosittelisin varovaisuutta lausunnoissa, Harakka twiittaa.