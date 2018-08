Saunakohu: Eduskunta jäädytti Hakkaraisen ja Vähämäen maksut – Taustalla ”hyvin ankarat varoitukset” 1980-luvulta

Eduskunta on laittanut Ville Vähämäelle (ps) ja Teuvo Hakkaraiselle (ps) kakkosasunnon perusteella maksetut kulukorvaukset jäihin. Asian vahvistaa Uudelle Suomelle hallintojohtaja Pertti Rauhio.

Maakunnasta valittu kansanedustaja saa verottomana maksettavan kulukorvauksensa korotettuna, jos hänellä on kakkosasunto Helsingissä, Vantaalla, Espoossa tai Kauniaisissa. Vähämäki ja Hakkarainen on valittu maakunnista. Korotus on reilut 490 euroa kuukaudessa, jolloin koko kulukorvaus on reilut 1800 euroa kuukaudessa. Vähämäki ja Hakkarainen vuokrasivat Helsingin Töölöstä asuinkäyttöön soveltumatonta saunatilaa, jonka perusteella heille on maksettu korotettua kulukorvausta.

Eduskunta selvittää parhaillaan, peritäänkö korvauksia takaisin. Rauhio kertoo todenneensa talous- ja henkilöstöhallinnolle, että korvaukset pannaan selvityksen ajaksi jäihin. Kansanedustajakaksikko jäi ensimmäistä kertaa ilman korotettua kulukorvausta tämän viikon maanantain maksujen yhteydessä.

–Ja se on nimenomaan siis jäihin laittamista, eikä ennakoi mitään sinänsä asiassa tehtävää ratkaisua, mutta varmuuden vuoksi, kun asiaa selvitetään, Rauhio sanoo Uudelle Suomelle.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Päätöksen taustalla on Rauhion mukaan jalasmökkikohu vuodelta 1982. Tuolloin kyse oli Lapin Keminmaassa sijaitsevasta siirrettävästä jalasmökistä, joka kuului Helsingissä vakituisesti asuneelle Paavo Väyryselle. Hänen kotipaikkaansa puitiin aikanaan oikeudessa asti.

–Päivärahat menivät maksuun, vaikka hänellä oli kotipaikkakunnallaan pelkkä jalasmökki. Silloin laillisuudenvalvojat antoivat hyvin ankarat varoitukset sekä silloiselle hallintojohtajalle että kansliatoimikunnalle siitä, että maksatukset jatkuivat, vaikka asia oli selvitettävänä. Minä nyt ajattelin, ettei tehdä tällä kertaa samanlaista virhettä.

Rauhio on ilmoittanut Vähämäelle ja Hakkaraiselle, että korvaukset maksetaan takautuvasti, jos selvityksen jälkeen todetaan, että ne heille kuuluvat. Esityksen kulukorvausten takaisinperinnästä tekee juuri Rauhio, jos tekee.

Aiotko tehdä tällaisen esityksen?

–Enpä kerro. Ihan oikeasti tämä täytyy valmistella huolellisesti, siis kuulla kaikki asiaan liittyvät faktat ja sitten vielä sen jälkeen miettiä, että mitä se laki oikeasti sanoo ja sen takia en mene hätiköidysti sanomaan sellaisia asioita, jotka joltakin tuntuvat, vaan kyllä se täytyy selvittää.

Asian epätavallisuudesta Rauhio toteaa, että vastaavia asioita on pohdittu viimeksi aiemmin mainitulla 1980-luvulla eli reippaasti yli 30 vuotta sitten.

–Tätä tahtia, hän sanoo.

Rauhio kertoo päättäneensä maksujen keskeyttämisestä heti kuultuaan kuviosta. Lisäksi hän lähetti asianosaisille kirjeet ja pyysi vastineet.

Järjestely tuli eduskunnan tietoon Rauhion mukaan median kautta. Silti hänen käsityksensä mukaan valvontajärjestelmä toimii hyvin. Kansanedustajat allekirjoittavat lomakkeen, jossa he sitoutuvat kertomaan, jos heidän asuinoloissaan tapahtuu muutoksia.

–Siihen liitetään joko kauppakirja tai vuokrasopimus. Ei tietenkään ole sellaista tilannetta, että kävisimme aina tarkastamassa sen kohteen, Rauhio sanoo ja lisää, ettei laajoja selvityksiä aiota tehdä myöskään tulevaisuudessa.

Rauhion mukaan kansanedustajille lähetetään aina myös kehotus tehdä maistraattiin ilmoitus kakkosasunnosta, mutta edustajanpalkkiolaki ei sitä edellytä. Vähämäen ja Hakkaraisen tapauksessa pelkkien papereiden perusteella ei olisi voinut Rauhion mukaan arvata, että kyse on saunasta. Papereissa puhuttiin kellarihuoneistosta.

–Nyt meillä on sikäli mahdollisimman hyvä virallinen selvitys, kun Helsingin rakennusvalvontavirasto on sen käynyt tarkastamassa ja todennut, että ”ei ole asunto”. Sen lisäksi myöskin on tilattu ja saatu asianomaisen yhtiön yhtiöjärjestys, josta käy ilmi, että se ei ole asunto.

Rauhion mukaan asianosaisten selvitykset saadaan eduskuntatyön alkuun mennessä. Tavoite on, kansliatoimikunta saa asiasta rapotin 13. syyskuuta ja tekee päätöksen siitä, peritäänkö korvauksia takaisin. Eduskunnan kansliatoimikuntaan kuuluvat puhemies Paula Risikko (kok), varapuhemiehet Mauri Pekkarinen (kesk) ja Tuula Haatainen (sd) sekä kansanedustajat Jukka Kopra (kok), Markus Lohi (kesk), Anne Louhelainen (sin) ja Eero Heinäluoma (sd).

Helsingin ja Uudenmaan vaalipiiristä valituille kansanedustajille maksetaan verotonta kulukorvausta vaaja tuhat euroa kuukaudessa.

Lue lisää:

Sauna vai asunto? – STT: Vähämäki ja Hakkarainen pyytävät lisäaikaa selvitykselle

Uutta tietoa Teuvo Hakkaraisen asumiskohusta: ”Jälkikäteen ajatellen tässä kohtaa olisi pitänyt nostaa kädet pystyyn”

Teuvo Hakkarainen avautuu saunahuonekohusta: ”Ylleni on heitetty epäily – en ole huijannut”

IL: Eduskunta selvittää Teuvo Hakkaraisen asumisjärjestelyt – Vuokraa poliisilta saunaa, kuittaa eduskunnasta +493,40e/kk

Teuvo Hakkaraiselta saatetaan periä kulukorvauksia takaisin – IL: ”Huoneiston pitää olla asumiseen tarkoitettu”

Teuvo Hakkarainen asumiskohusta: ”Nykyinen systeemi antaa mahdollisuuden monenlaiseen väärinkäsitykseen”