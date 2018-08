Vihreät haluaa Suomeenkin ”lentoveron”

Vihreät esittää Suomeen uutta lentoveroa. Puolue esitteli eduskuntavaalitavoitteitaan keskiviikkona Kouvolassa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Vihreät haluaa tehdä eduskuntavaaleista ”ilmastovaalit”, sanoo puolueen puheenjohtaja Touko Aalto.

”Kulunut hellekesä metsäpaloineen ja sinilevälauttoineen on herättänyt ihmiset ilmastonmuutoksen todellisuuteen. Meillä on edessämme valinta: Joko muutamme tapamme tuottaa energiaa, liikkua, asua ja kuluttaa tai sitten romutamme perustan, jolle hyvinvointimme ja yhteiskuntamme on rakennettu. Seuraavilla sukupolvilla ei ole enää mahdollisuutta valita. Ilmastokriisi on torjuttava nyt”, Aalto sanoo.

Vihreät vaatii fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista asteittain. Kivihiilen, polttoturpeen ja -öljyn käyttö tulisi puolueen mukaan lopettaa jo 2020-luvulla, maakaasun 2030-luvulla.

”Öljylämmitys voidaan kieltää uusissa rakennuksissa heti. Öljyllä lämmittäminen jo olemassa olevissa julkisissa rakennuksissa on lopetettava vuoteen 2025 mennessä. Useimmissa tapauksissa parasta on muuttaa rakennukset maalämmölle, mutta myös pellettikattiloihin siirtyminen on mahdollista”, vihreät esittää Kouvolassa julkistamassaan ilmastoavauksessa.

Linjapaperista löytyy myös ehdotus uudesta ”lentoverosta”. Uutta veroa vihreät perustelee sillä, että lentopolttoaineesta ei nykyisin makseta veroa.

Ruotsi otti huhtikuussa käyttöön oman lentoveron, jonka hinta matkustajalle vaihtelee noin 6 eurosta noin 40 euroon riippuen matkan pituudesta. Kotimaan matkat ja lentoja EU:n sisällä Ruotsi verottaa kevyimmällä taksalla. Yli 6000 kilometrin lennoista, kuten Thaimaan-matkoista, veroa maksetaan kovimman taksan mukaan.

Vihreiden varapuheenjohtaja, puolueen ilmastotyöryhmän vetäjä Veli Liikanen on aiemmin arvioinut Ylellä, että Ruotsin malli sopisi Suomeenkin.