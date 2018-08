Suomalaistoive huipputapaamisesta esillä – Niinistö: ”Olen hyvin tyytyväinen että Putin on valmis”

Mahdollinen arktisen neuvoston huippukokous putkahti taas esiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamisessa Sotshissa.

”Sikäli kuin oikein ymmärrän, me molemmat olemme valmiita osallistumaan mahdolliseen huippukokoukseen”, Niinistö sanoo tiedotustilaisuudessa Putinin nyökätessä hyväksyvästi.

Suomen arktisen neuvottelukunnan pääsihteeri, suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka kertoi Uudelle Suomelle heinäkuussa toivovansa, että Suomi voisi vielä nykyisen, ensi keväällä päättyvän puheenjohtajuuskautensa aikana järjestää huippukokouksen. Siihen ottaisivat osaa kaikki arktisen neuvoston jäsenmaiden valtionpäämiehet mukaan lukien Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. LUE LISÄÄ: Pääsihteeriltä yksi iso toive Sauli Niinistön ja Vladimir Putinin tapaamiseen: ”Teemme jo täydellä teholla työtä”

Trumpin ja Putinin tavatessa Helsingissä Niinistö kiisti, että hän olisi toivonut voivansa tuolloin julkistaa tiedon huipputapaamisesta.

Toiveen Suomen järjestämästä huipputapaamisesta Niinistö esitti jo vuosi sitten.

”Todellakin näin olen vuosi sitten sanonut ja puhunut siitä moneen kertaa presidentti Putinin kanssa. Olen kovin tyytyväinen, että hän kertoi olevansa tähän valmis”, Niinistö totesi keskiviikkona Putinin kanssa Sotshissa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

”Mitä me sitten käsittelemme: olen sanonut, että jos arktinen jäätikkö sulaa, jos me sen menetämme, me menetämme koko maapallon. Siksi tämä ensimmäinen ja ehkä helpoin askel olisi käydä mustan hiilen, noen kimppuun”, Niinistö toteaa.

Mustan hiilen ja ympäristöhaittojen torjunnan ohella Putin nosti omassa puheenvuorossaan esiin muun muassa jääkarhut.

”Nyt kun jäätikkö sulaa, monet eläinlajit kuten jääkarhut ovat joutuneet hyvin vaikeaan tilanteeseen”, Putin sanoo.

