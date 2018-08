SAK:n kysely: Työnantajien haluttomuus sopia paikallisesti kasvoi roimasti

Paikallinen sopiminen näyttää kasvattaneen suosiotaan. Kahden viime vuoden aikana 64 prosentilla SAK:laisista työpaikoista on tehty paikallisia sopimuksia. Määrä on kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2016.

SAK:n luottamushenkilöille tehdyn kyselyn mukaan paikallinen sopiminen on yleisintä teollisuuden työpaikoilla, joista sopimuksia on tehty 78 prosentilla. Myös yksityisillä palvelualoilla ja julkisella sektorilla paikallisia sopimuksia on tehty useammalla kuin joka toisella työpaikalla. Alle puolella työpaikoista on tehty paikallisia sopimuksia vain kuljetusalalla.

"Palkankorotuksista sopiminen paikallisesti lisääntyi keväällä päättyneellä neuvottelukierroksella. Myös lomista, tulospalkkausjärjestelmistä ja työajan tasoittumisesta sovitaan usein työpaikoilla", kertoo SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko tiedotteessa.

Luottamushenkilöt mainitsevat paikallisen sopimisen onnistumisen suurimmaksi esteeksi työnantajan haluttomuuden.

"Kyselystä käy ilmi, että työnantajien haluttomuus on lisääntynyt huomattavasti kahden viimeisen vuoden aikana. Kaksi vuotta sitten 39 prosenttia vastanneista ilmoitti työnantajapuolen haluttomuuden olevan merkittävin este paikalliselle sopimiselle, tänä vuonna näin arvioi 59 prosenttia paneelin jäsenistä", Kokko sanoo.

Sopimisen esteinä ovat myös epätasapainoinen neuvotteluasetelma, työnantajan painostus ja sanelu sekä haluttomuus neuvotella henkilöstön esittämistä asioista.

"Paikallisen sopimisen kysymykset on parasta ratkoa työehtosopimusneuvotteluissa. Tätä reittiä pitkin voidaan parhaiten taata keskinäinen luottamus ja tasavertainen asema osapuolten välillä", Kokko sanoo.

SAK:n kyselyyn vastasi yhteensä 993 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua keväällä.

Suomen Ekonomit ilmaisi keväällä olevansa halukas laajentamaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia järjestäytymättömissä yrityksissä antamalla luottamusvaltuutetulle nykyistä suuremman mahdollisuuden sopia työehdoista yrityksissä.

”Me emme näe, miksi luottamusvaltuutetun ympärillä on niin suuri mörkö, ettei sille olla valmiita antamaan paikallisen sopimisen välineitä”, sanoi tuolloin työmarkkinajohtaja Riku Salokannel Ekonomien työmarkkinaseminaarissa Kiovassa.