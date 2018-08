USU: Jussi Halla-aho käänsi takkinsa tiedustelulaeista – ”Huomio kiinnittyy väärään asiaan”

Perussuomalaisten kanta tiedustelulakien nopeutetusta käsittelystä on muuttunut kielteiseksi, kertoo Uutissuomalainen. Hallitus on kiirehtinyt Suomeen ajantasaista tiedustelulainsäädäntöä, jossa ollaan pahasti muita maita jäljessä.

Jotta lait saadaan voimaan, ne pitäisi viedä eduskunnassa läpi nopeutetulla menettelyllä.

Vuosi sitten perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vielä kannatti nopeutettua käsittelyä, mutta on nyt Uutissuomalaisen mukaan muuttanut kantansa.

”Nopeutettuun lainsäädäntöön tulee suhtautua lähtökohtaisesti aika kriittisesti. En näe välttämättä, että Suomen turvallisuus on kiinni siitä, saadaanko lainsäädäntö valmiiksi tämän vaalikauden aikana”, Halla-aho sanoo Uutissuomalaiselle.

Halla-ahonkin mielestä Suomen tiedustelulainsäädäntö on muita maita jäljessä, mutta hän huomauttaa, että terrorismia tai sen uhkaa ei voida poistaa lakipaketilla ja poliisivaltuuksilla. Hän muistuttaa, että Turun sarjapuukottajasta oli varoitettu etukäteen, mutta turhaan. Hänen mielestään terrorismiin on vaikea puuttua perinteisen tiedustelun keinoin, koska terrorismi on muuttanut muotoaan ja ihmiset saattavat toimia hetken mielijohteesta. Hänen mukaansa keskustelussa vaarana on, että ”huomio kiinnittyy väärään asiaan”.

”Mitä enemmän me puhumme tiedustelulainsäädännöstä, sitä vähemmän puhumme oikeista ongelmista, jotka liittyvät terrorismiin.”

Halla-ahon mielestä keskusteluilmapiiri on muutenkin muuttunut tukalaksi ja mainitsee esimerkkinä Pori Jazzin toimitusjohtajan, joka erotettiin homokantojensa takia. Halla-aho pitää tapausta huolestuttavana lynkkaamisena.

”Meille on muodostunut hysteerinen loukkaantumisen kulttuuri. Keskusteluilmapiiri on myrkyttynyt selvästi viime vuosien aikana.”

