Tässä on Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen kohusauna: ”Ei merkitystä millaisissa kopeissa kansanedustajat asuvat”

Kansanedustaja Ville Vähämäki (ps.) on toimittanut eduskunnalle vastineensa asumisjärjestelyistään. Eduskunta selvittää parhaillaan, peritäänkö Vähämäeltä ja kansanedustaja Teuvo Hakkaraiselta (ps.) korotettuja kulukorvauksia takaisin.

Vähämäki ja Hakkarainen ovat vuokranneet yhdessä Helsingin Taka-Töölöstä tilaa, josta viranomainen totesi viime viikolla, että se ei ole asunto. Lisäksi tiloissa asuminen on yhtiöjärjestyksen vastaista. Kansanedustajakaksikko on kuitenkin nostanut kyseisen tilan perusteella korotettua kulukorvausta, jota maksetaan kakkoasunnon perusteella verottomana maakunnista valituille edustajille.

Korotus on reilut 490 euroa kuukaudessa, jolloin koko kulukorvaus on reilut 1800 euroa kuukaudessa. Eduskunta on jäädyttänyt kaksikon korotetun kulukorvauksen maksamisen selvityksen ajaksi. Hakkarainen on luvannut toimittaa oman vastineensa eduskuntatyön alkuun mennessä. Vähämäen selvitys on jo saapunut eduskunnan kirjaamoon.

Vähämäki konsultoi talouspäällikköä

Vastineessa todetaan, että Vähämäki keskusteli vuonna 2011 eduskunnan silloisen talouspäällikön Pertti J. Rosilan kanssa kakkosasuntoon liittyvästä kulukorvauksesta ja asunnon kriteereistä.

”Tuolloin Rosilan vastaus Vähämäelle oli, että sillä ei ole merkitystä millaisissa kopeissa kansanedustajat asuvat. Koska Vähämäki oli kysynyt asiasta talouspäällikkö Rosilalta jo vuonna 2011 ei Vähämäki nähnyt tarpeelliseksi kysyä asiasta uudestaan vuonna 2013”, vastineessa todetaan.

Asian keskiössä oleva 62 neliön kokoinen huoneisto koostuu kahdesta huoneesta ja kahdesta varastosta sekä saunasta. Huoneistossa on myös avokeittiö, astianpesukone, pyykinpesukone ja jääkaappi. Vastineessa huomautetaan, ettei tilaa vuokrattu Vähämäelle saunalaitoksena, vaan paikkana, jossa ulkopaikkakuntalainen voi satunnaisesti asua.

”Vähämäki on näin ollen käyttänyt Lastenlinnantieltä vuokraamaansa huoneistoa juuri siinä tarkoituksessa, kun vuokrailmoituksessa on esitetty. Vuokranantaja taikka vuokranantajan valtuuttama henkilö ei ole antanut Vähämäelle muuta selvitystä asunnon käytöstä taikka mahdollisista käyttökielloista.”

Todisteeksi Vähämäki on toimittanut kuvia tilojen ilmoitushistoriasta. Ilmoitus on otsikoitu: ”Tukikohta Taka-Töölöstä.” Ilmoituksessa puhutaan pienestä toimistotilasta, jossa ”ulkopaikkakuntalainen voi käyttää huoneistoa satunnaisesti asuntona”, mutta ei asua vakituisesti.

”Kuten aiemmassa selvityksessä on tuotu esille, ei Vähämäki olisi missään nimessä vuokrannut huoneistoa, jos hänelle olisi kerrottu, että asuminen huoneistossa olisi asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vastaista. Tällaisessa menettelyssä ei olisi ollut mitään järkeä. Talojen vuokrailmoitushistoriasta voidaan havaita, että kyseisten huoneistojen vuokrat eivät ole olleet merkittävästi tavanomaista halvempia”, Vähämäen vastineessa todetaan.

Vähämäen mukaan hän tuli tietoiseksi huoneiston mahdollisista epäkohdista vasta Iltalehden kerrottua asiasta heinäkuun lopussa.

IL: Myös KRP selvittää järjestelyä

Iltalehti on tänä aamuna kertonut, että Keskusrikospoliisi (KRP) on käynnistänyt oma-aloitteisen esiselvityksen, jossa selvitetään, onko asiassa aihetta aloittaa esitutkinta. Jos esitutkinta käynnistyy, puhutaan jo rikosnimikkeistä, joihin KRP ei kuitenkaan vielä ota mitään kantaa.

Jo aiemmin Iltalehti on kertonut, että kaksikon vuokraama huoneisto on poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan Dennis Pastersteinin omistama. Lehden mukaan alkuperäisen vuokrailmoituksen on laatinut Pastersteinin isä.

Vastineen mukaan Vähämäki vaati vuokrasopimusta yhteneväiseksi vuokrakohteen kanssa. Iltalehti on aiemmin kertonut, että alkuperäisessä vuokrasopimuksessa puhuttiin saunasta, mutta Vähämäen vaatimuksesta sanan tilalle vaihdettiin kellarihuoneisto. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio puolestaan kertoi eilen keskiviikkona Uudelle Suomelle, ettei pelkkien papereiden perusteella olisi voinut arvata, että kyseinen huoneisto ei ole asunto.

