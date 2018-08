Pakkorokotuksia harkitaan Suomessa – vastareaktio huolestuttaa

Eduskunnan rokotetyöryhmässä on harkinnassa pakkorokotusten käyttöönotto, kertoo Talouselämä.

Keskustavaikuttaja, entinen kansanedustaja Mikko Kärnä on vaatinut Suomeen pakkorokotuksia. Kärnä on huolestunut tuhkarokkorokotteen kattavuuden putoamisesta.

Tuhkarokkorokotus on osa MPR-rokotusta, johon kuuluvat myös vihurirokko ja sikotauti. MPR:n kattavuus on joidenkin terveyskeskusten alueella laskenut 2015 syntyneissä lapsissa alle 90 prosentin. Tuhkarokon osalta tavoite on 95 prosentin kattavuus, jolloin epidemiat eivät pääse leviämään. Koko maan keskiarvo on MPR-rokotteessa lähes tavoitteen tasolla.

Eduskunnan rokotetyöryhmän puheenjohtajan, Veronica Rehn-Kiven (r) mielestä pakkorokotuksia on harkittava.

”Tapaan sosiaali- ja terveysministerin 5. syyskuuta ja keskustelemme tästäkin. Käsittelemme lainsäädännöllisiä keinoja sen jälkeen myös eduskunnan rokotetyöryhmän kokouksessa”, hän kertoo Talouselämälle.

Rehn-Kiven mukaan on muitakin keinoja kuin pakko.

”Raha puree. Jos maakunnassa on alhainen rokotekattavuus, niin tällainen sanktioi voisi olla tehokas.”

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö eivät pakosta innostu. Pakko saattaa lisätä rokotevastaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkärin, Sari Ekholmin mukaan rokotekattavuutta tulisi torjua koulutuksella ja valistuksella.

”Kyse on laajemmasta ongelmasta, johon liittyvät tiedevastaisuus ja valeuutiset.”

Matalan rokotekattavuuden alue on maantieteellisesti yhtenäinen kaistale Pohjanmaata. Tämän alueen sisällä on pienempiä taskuja, joissa rokotekattavuus on selvästi alle koko terveyskeskuksen keskiarvon. Rokotekattavuuden heikentyminen on jo sanomalehti Kalevan mukaan näkynyt esimerkiksi Pietassaaressa pienen hinkuyskä-epidemian muodossa.

”Epidemian riskiä lisää, että rokottamattomat ihmiset asuvat hyvin lähellä toisiaan”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Alueella vahvoja, rokotteisiin kriittisesti suhtautuvia mielipidevaikuttajia ja pitkät perinteet vaihtoehtohoissa.

”Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla kyseenalaistettiin jo 1800-luvulla isorokkorokotusten tarvetta", sanoo Nohynek.