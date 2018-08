Karu tulos kuntakyselystä: Säästöjä korkeintaan murto-osa hallituksen tavoitteista – sotesta kymmenien miljoonien lisälasku

Hallituksen kuntasopeutustoimet eivät ole onnistuneet, katsoo Kuntaliitto kyselynsä perusteella. Kyselyyn vastasivat kuntien ja sairaanhoitopiirien talousjohtajat, joiden mukaan saavutetut säästöt ovat korkeintaan vaatimattomia verrattuna hallituksen tavoitteisiin.

Talousjohtajat arvioivat, että vuosityöajan pidentämisestä ja erikoissairaanhoidon kehittämisestä syntyneet säästöt ovat jääneet murto-osaan hallituksen asettamista tavoitteista. Hallitus tavoitteli vuosityöajan pidentämisestä 216 miljoonan euron säästöjä ensi vuonna. Kyselyn mukaan tästä on toteutunut korkeintaan parikymmentä miljoonaa. Vastaajista peräti 80 prosenttia arvioi, että työajanpidennys ei ole tuonut säästöjä lainkaan.

Erikoissairaanhoidon kehittämisestä haetut säästöt jäävät sairaanhoitopiirien mukaan muutamaan miljoonaan euroon. Noin puolet vastaajista totesi asetuksen jopa lisänneen kustannuksia, kun hallitus tähtäsi 260 miljoonan euron kuntasäästöihin vuosina 2016–2019.

Kuntaliitosta lähetetäänkin terveisiä ensi viikon budjettiriiheen.

”Kuntien valtionosuuksia on leikattu hallituksen olettamien säästöjen perusteella, vaikka ne eivät ole toteutuneet. Se on kuntatalouden kannalta kestämätöntä, mutta budjettiriihessä hallituksella on mahdollisuus korjata epäkohdat”, sanoo kuntatalousyksikön johtaja Henrik Rainio tiedotteessa.

”Kuntien menot eivät ole viime vuosina kuitenkaan kasvaneet kuntien omien sopeutustoimien johdosta, ja tämä on pitänyt kuntatalouden tähän saakka tasapainossa.”

Kyselyn perusteella sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta aiheutuu kunnille tänä vuonna varovaisen arvion mukaan noin 24 miljoonan euron lisäkustannus, joka on jäämässä kuntien maksettavaksi. Ensi vuodelle vastaava arvio on 18 miljoonaa euroa.

Puolet vastaajista arvioi, että kunnan kehittämishankkeita ja investointeja on jouduttu lykkäämään uudistuksen takia. Eniten on lykätty kiinteistöinvestointeja ja tietojärejstelmäuudistuksia.

”Maakunta- ja sote-uudistus on jarruttanut kehittämistyötä ja lykännyt investointeja, mikä näkyy sote-palvelujen kustannustehokkuuden ja laadun kehityksessä. Maakuntauudistuksen valmistelu aiheuttaa myös paljon piilokustannuksia, joita on nyt selvitetty ensimmäistä kertaa”, sanoo Kuntaliiton kehityspäällikkö Mikko Mehtonen tiedotteessa.

Hallitus alensi vuoden alusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Maksut ovat alentuneet hallituksen arvioimaa 91:tä miljoonaa vähemmän. Kolmannes vastanneista kunnista on kompensoinut maksutulojen alenemaa yksityiselle puolelle vapaaehtoisesti, jotta varhaiskasvatusmaksujen ero ei repeäisi kohtuuttomaksi.

”Tämä nostaa kuntien kustannuksia. Maksualenema sekä kompensaatio heikentävät kuntataloutta yhteensä noin 65 miljoonaa euroa”, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen tiedotteessa.

Kuntaliiton kyselyyn vastasi kesä–elokuussa yhteensä 89 kuntaa ja kuntayhtymää sekä 11 sairaanhoitopiiriä. Vastanneissa kunnissa on 3,5 miljoonaa asukasta, ja sairaanhoitopiirien osalta väestökattavuus on 3,6 miljoonaa.