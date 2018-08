Ay-liikkeestä varoitus Juha Sipilälle: 5.10. alkaa rytistä – tulossa ”jotain paljon rajumpaa”

Ay-liike aikoo nyt jakaa kurjuutta myös Juha Sipilän hallitukselle, ilmoittaa pääluottamusmies ja Teollisuusliiton valtuuston jäsen Petri Partanen (sd).

Hänen mukaansa Teollisuusliiton tänään ilmoittamat järjestölliset hallituksen politiikan vastaiset toimet tulevat olemaan voimakkaampia kuin helmikuinen yhden vuorokauden poliittinen lakko.

Teollisuusliiton ilmoitus on keskusjärjestö SAK:n hallituksen päätöksen mukainen ja saanee jatkoa muilta liitoilta. Kaikkien SAK:n jäsenliittojen hallitukset kokoontuvat 5–6. lokakuuta, Partanen kertoo.

”Todennäköisesti emme tule näkemään tällä kertaa mitään yhden vuorokauden poliittista lakkoa, vaan jotain paljon rajumpaa. Nyt kun AY-liike on kerran pakotettu käynnistämään koneensa, on sitä myös sitten vaikea pysäyttää. Takaisinantamisen henki kentällä on kova, sillä takaisin haluttaisi[in] antaa heti kerralla koko KIKY:n ja syrjivän aktiivimallin mitalla”, Partanen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Hallitus vaalirahoittajineen tulevat saamaan varmasti sen, mitä ovat tilanneet, ja sen jälkeen kukaan ei varmasti voita enää yhtään mitään. Aikaa ideologisten ja työllisyystilannetta parantamattomien lakikaavailujen perumiseen ei ole pitkälti, joten ne kannattaisi perua aika nopeastikin.”

Teollisuusliiton mukaan se on valmis perumaan järjestölliset toimensa, jos hallitus luopuu välittömästi esityksestä, jonka myötä alle 20 henkeä työllistävien yritysten irtisanomismahdollisuuksia laajennettaisiin. Myös tämä vaatimus on SAK:n hallituksen päätöksen mukainen.

”Minä pääluottamusmiehenä olen kentän ääni ja toivottavasti Sipilä luet terveiseni sinulle, Sorvaile sinä vain kakkaroita ja SOTE-nuijia, me ammattiyhdistysliikkeessä sorvaamme työmarkkinavasaraa, eikä se ole tehty puusta, vaan jostain paljon kovemmasta, koska se tulee kovaan käyttöön”, Partanen kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa oikeistohallitus on viimein ”saamassa kunnolla siipeensä, ja tälle tulee olemaan palkansaajien laaja tuki”.

Keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on Petri Partasta maltillisempi kannanotoissaan. Hän sanoi aiemmin tänään Uudelle Suomelle, että SAK odottaa hallituksen vetävän niin sanotun irtisanomislain pois valmistelusta kehysriihessään. Jos näin ei käy, keskusjärjestö liittoineen on valmis työpaikkakohtaisiin työtaistelutoimiin.

”Toritapahtumat on nyt nähty ja nyt on sitten toisenlaisen toiminnan aika”, Eloranta sanoi.

Sitä Eloranta ei toistaiseksi halunnut avata, millaisia toimintamahdollisuuksia liittojen työkalupakista tarvittaessa löytyy.

