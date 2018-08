Grahn-Laasosen huoli ammattikoulutuksesta hämmensi – SAK: ”Iso miinus hallitukselle, jos menee metsään”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toivoo hallituksen ensi viikon budjettiriihestä toimia, joilla parannetaan opiskelijoiden pysymistä toisen asteen koulutuksessa sekä parannetaan koulutuksen vetovoimaa. Eloranta pitää hankalana, että hallitus on tehnyt samaan aikaan leikkauksia ammattikoulutukseen ja toteuttanut amisreformin.

Toisen asteen koulutus nousi esille torstaina, kun opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) sanoi Hufvudstadsbladetin haastattelussa, ettei opiskelijoille tulisi sysätä liikaa vastuuta opinnoistaan. Ammattiopetuksessa lähiopetustunnit ovat 2000-luvulla vähentyneet ja keskeyttäneiden määrä on kasvanut. Grahn-Laasonen kummastelee, kuinka lähiopetustunnit vähenivät 2000-luvun alussa samaan aikaan kun rahoitusta lisättiin voimakkaasti. Lue lisää: HBL: Grahn-Laasonen huolestui amislaisista – ”Kasvattaa riskiä syrjäytyä”

SAK:n Eloranta kiinnittää huomiota myös tällä hallituskaudella tehtyihin leikkauksiin ja samanaikaiseen amisreformiin. Sosiaalisessa mediassa on kummasteltu Grahn-Laasosen huolta ottaen huomioon hallituksen ammattikoulutukseen kohdistamat mittavat leikkaukset.

”Iso reformi yhtä aikaa kun tehdään merkittäviä leikkauksia, niin se on kyllä haastava kuvio. Jos uudistus menee metsään, se on todella iso miinus tälle hallitukselle, koko kansakunnalle sekä tietysti näille nuorille”, sanoo Eloranta.

”Tämä reformi on tietysti hyvä niille, joilla on hyvä motivaatio ja elämänhallintataidot ja jotka pärjäävät omaehtoisessa ja itseohjautuvassa ympäristössä. Mutta kyllä tämä nyt osoittaa juuri sen mitä tässä on pelätty, eli että niillä, joilla pikkaisenkin on haastetta näissä asioissa, opinnot entistä helpommin jäävät kesken. Ja kun kuulee näitä tarinoita, miten vähän sitä lähiopetusta on, niin kyllä se huolestuttavalta kaiken kaikkiaan kuulostaa.”

Useat vihreät ja vasemmistolaiset poliitikot ovat kiinnittäneet kriittistä huomiota opetusministerin huolestuneeseen lausuntoon.

Ensin ministeri leikkaa 200 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta.



Ja hetken päästä hän huolestuu amislaisista.



Sama kaava oli kaksi viikkoa sitten varhaiskasvatuksen kohdalla.



Ensin kasvatetaan ryhmäkokoja, sitten huolestutaan pärjäämisestä.https://t.co/QeXgy2byQc — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) 23. elokuuta 2018