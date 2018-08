Politiikan veteraanilta raju ryöpytys ay-liikkeelle: ”Kyseessä on mitä puhtaimman poliittisen lakon suunnittelu”

Ylipomestari, pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja Raimo Ilaskivi arvostelee suorin sanoin Teollisuusliiton toimintaa, ja sanoo, että kyseessä on puhtaasti poliittisen lakon suunnittelu.

SAK:hon kuuluva Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina aloittavansa laajat järjestölliset painostuskeinot saadakseen hallituksen luopumaan irtisanomisten helpottamisesta pienissä, yt-lain ulkopuolelle jäävissä yrityksissä. Myös SAK on ilmoittanut olevansa valmis aloittamaan työpaikkakohtaiset toimet, joilla se vastustaa irtisanomislaiksi kutsumaansa lakihanketta.

Ilaskiven mukaan nyt ei ole kyse työmarkkinoiden keskeisten riitojen ratkaisuun tarkoitetusta lakko-oikeudesta.

”Nyt kyseessä on mitä puhtaimman poliittisen lakon suunnittelu; Teollisuusliiton jäsenet vastaan maan hallitus. Teollisuusliitto haluaa sanella hallituksen esityksen sisällön. Ja tärkeinkin on unohdettu. Hallitus ei lopullisia ratkaisuja tee. Hallitus vie esityksensä eduskuntaan - siis siihen, joka kansaa edustaa - ja se päättää. Jos Teollisuusliitto on siis itse asiasta toista mieltä, sen oikeana toimintatapana olisi informoida eduskuntaa, pyrkiä esittämään sille omat näkemyksensä ja tyytyä sitten eduskunnan päätökseen. Eikö Teollisuusliiton johto tätä ymmärrä vai eikö se siitä välitä. Nyt näyttää siltä, ettei perustuslaki sitä velvoita vaan se haluaa suorittaa maassa hiljaisen vallankumouksen”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Ilaskivi pitää Teollisuusliiton johdon sananvalintoja harkitsemattomina ja ennenkuulumattomina.

”Ne voitaisiin kenties hyvällä tahdolla ymmärtää, jos ne edustaisivat työmarkkinajärjestöjen keskeistä riitaa. Mutta ne ovat täysin sopimattomia sananvalintoja, kun kohteena on maan laillinen hallitus. Ne edustavat sellaista harkitsemattomuutta, jota Teollisuusliiton johdon ei olisi kuvitellut edustavan”, hän kommentoi.

Ilasksiven mukaan kyseessä on vakava haaste hallitukselle, mutta myös koko Suomen demokraattiselle järjestelmälle.

”Joskus puoli vuosisataa sitten, kun itse istuin eduskunnassa ja maan poliittinen tilanne oli toinen, tällaiset menettelyt saattoivat saada jopa ymmärtämystä. Nyt sen sijaan toivoisi, että Teollisuusliiton johto nukkuisi yönsä hyvin ja heräisi aamulla ajattelemaan, mitä tuli sanottua ja kuinka sen voisi korjata.”

Pöäluottamusmies ja Teollisuusliiton valtuuston jäsen Petri Partanen (sd) totesi perjantaina, että oikeistohallitus on viimein ”saamassa kunnolla siipeensä, ja tälle tulee olemaan palkansaajien laaja tuki”. Hänen mukaansa toimet tulevat olemaan voimakkaampia kuin helmikuinen yhden vuorokauden poliittinen lakko.

