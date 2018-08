Mikael Jungner Liike Nytin alkutaipaleesta: ”Loikkaamista miettiviä yhdistää yksi yhteinen asia”

Liike Nytin perustajiin kuuluva viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner sanoo, että syyskuussa ratkeaa, lähteekö Liike mukaan ensi kevään eduskuntavaaleihin.

"Vielä on auki, lähteekö Liike seuraaviin eduskuntavaaleihin. Kyse on siitä, löytyykö tarpeeksi ehdokkaita. Tällä hetkellä kiinnostuneita ehdokkaita on tavattu Uudenmaan, Helsingin, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Savo-Karjalan sekä Keski-Suomen vaalipiireissä. Asia ratkeaa syyskuussa", hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Liike Nytin ainoa kansanedustaja on tällä hetkellä sen perustajiin kuuluva liikemies Harry Harkimo, joka erosi kokoomuksesta keväällä.

Jungnerin mukaan Liike Nytillä on edustus myös kolmessa kunnanvaltuustossa: Heinolassa, Jämsässä ja Turussa.

"Kunnissa on useita Liikkeestä kiinnostuneita valtuutettuja. Olemme halunneet edetä rauhassa, mutta tämän vuoden loppuun mennessä Liike on mukana myös uusissa kunnanvaltuustoissa. Loikkaamista miettiviä yhdistää yksi yhteinen asia. He ovat lopen kyllästyneitä siihen pieneen sisäpiiriin, joka puolueiden valtaa kussakin kunnassa käyttää. Näyttää siltä, että harvainvaltaisen ja suljetun valtakunnallisen puoluekoneiston lisäksi sama harvainvaltaisuus ja suljettuus näkyy usein myös kuntatasolla. Ei toki kaikissa kunnissa", Jungner kommentoi.

Jungner korostaa, ettei Liike Nyt ole puolue.

”Liike Nyt ei ole puolue eikä siitä tule puoluetta. Siksi Liikkeen on helppo ottaa ongelmat ongelmina ilman sen kummempia kommervenkkejä. Samalla vähenee piilossa tapahtuva lobbaus, koska Liike Nytin lobbaaminen vaatii 11 000 mukana olijan avointa lobbaamista.”