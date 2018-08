Sauli Niinistö Vladimir Putinin ”teesistä” radiossa: ”He eivät ajattele samalla tavalla”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi, ettei Venäjän presidentin Vladimir Putinin Venäjän puolustusjärjestelmiä koskeneessa lausunnossa ollut mitään uutta.

Putin huomautti yhdessä Niinistön kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että Nato siirtää sotilasinfrastruktuuriaan – sekä henkilöstöä että puolustustekniikkaa – lähemmäs Venäjän rajoja. Hän viittasi myös Naton Itämeren alueella järjestämiin sotaharjoituksiin.

”Vastineena Venäjän tulee vahvistaa omia puolustusjärjestelmiään”, Putin sanoi.

Niinistö muistuttaa, että niin Putin kuin Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovkin ovat usein pitäneet kahta asiaa pahana Venäjälle: Naton laajentumista Venäjän rajoille tai ohjuspuolustusjärjestelmien tuomista Venäjän rajalle.

”Se, minkä Putin sanoi on hyvin tuttu teesi, ei ollut ensimmäinen kerran. Mehän olemme tietysti sitä, mieltä, että Nato tai länsi eivät ole mihinkään hyökkäämässä, mutta he eivät ajattele samalla tavalla”, Niinistö kommentoi Yle Radio 1:n Tasavallan presidentin kyselytunnilla lauantaina.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu nosti kesällä Moskovassa pitämässään puheessa esille Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen toukokuisen sopimuksen puolustusyhteistyöstä sekä maiden tiivistyvän yhteistyöhön esimerkiksi Naton sotilasharjoituksissa. Hän väitti myös, että Nato saisi sopimusten vaikutuksesta rajoittamattoman pääsyn Suomen ja Ruotsin ilmatilaan sekä aluevesille.

”Näitä Shoigun teesejä ei keskustelussa Putinin kanssa toistettu”, Niinistö totesi.

Presidentti kertoi keskustelleensa Putinin kanssa Ukrainastaja Syyriasta. Niinistön mukaan Putinin ajattelu Krimin suhteen ei ole muuttunut.

”Jos ajatellaan pelkästään Krimiä, ei hänen ajattelunsa ole mihinkään muuttunut”

Niinistö totesi, että Itä-Ukrainan kohdalla on pyritty etenemään Minskin sopimuksen kautta.

”Ei siinäkään nyt mitään erityistä valoa minusta näkynyt.”

Niinistö arvioi, että Putin pyrkii lähemmäs Eurooppaa, tästä kertovat hänen mukaansa muun muassa tapaamiset Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa.

”Sen takia minua kiehtoo olla viemässä näitä prosesseja eteenpäin”

Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat perjantaina,että Suomi on kiinnostunut osallistumaan Ranskan esittämään uuteen puolustusyhteistyöhankkeeseen.

Lue tarkemmin: Suomi ilmoittautuu Ranskan puolustusyhteistyöhön – Paavo Arhinmäki: Pitääkö Suomen olla mukana jokaisessa militäärialoitteessa?

”Minua kiehtoo erityisesti se, ottaako Eurooppa vastuuta itsestään vai ei. Minusta ehdottomasti pitää ottaa”, presidentti kommentoi lauantaina.

”Tässä on toivon mukaan syntymässä eurooppalaisittain se, mitä olen haikaillut. Yhtäkkiä huomataan, että on oltava kykyä puolustaa itseään, ettei Eurooppa ole mikään ylivertainen koskemattomuus maailmassa. Pääasia on se, että sellainen henki vallitsee, sen takia minua kiehtoo olla viemässä näitä prosesseja eteenpäin”, hän jatkoi vähän myöhemmin.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu arvioi, ettei Suomen osallistumista hankkeeseen pidä ylikorostaa.

”Aloite vielä lapsenkengissään. Brittivetoinen JEF tällä hetkellä pidemmällä ja on poliittiselta painoarvoltaan merkittävämpi, vaikka ei aloitteena yhtä kunnianhimoinen kuin EI2”, hän kommentoi Twitterissä.

Hanke poikkeaa Pesun mukaan Suomen muista puolustusyhteistyökuvioista siten, että fokus ei ole aluepuolustuksessa vaan eurooppalaisten kyvyssä operoida EU:n ulkopuolella.

”Ranska kaipaa operaatioihin kipeästi kumppaneita, joita se aloitteellaan toivoo. EI2:n toisena tavoitteena on eurooppalaisen strategisen kulttuurin luominen. Ranska haluaa, että Euroopan maiden turvallisuuspoliittiset painopisteet siirtyisivät kohti interventionistista ja Euroopan autonomiaa korostavaa näkemystä”, Pesu sanoo.

Suomen osallistumista EI2:een ei pidä ylikorostaa. Aloite vielä lapsenkengissään. Brittivetoinen JEF tällä hetkellä pidemmällä ja on poliittiselta painoarvoltaan merkittävämpi, vaikka ei aloitteena yhtä kunnianhimoinen kuin EI2. #turpo 6/6 — Matti Pesu (@PesuMatti) August 24, 2018