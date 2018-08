Kuopion bussiturman syy edelleen arvoitus: ”Kuljettaja ei pystynyt kertomaan tarkkaa tapahtumien kulkua”

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan Kuopion perjantaisen vakavan linja-auto-onnettomuuden syy on edelleen epäselvä. Linja-auton jarruista ei tutkijoiden mukaan ole löydetty vikaa.

”Tekninen tutkinta jarrujen osalta on saatu päätökseen. Jarruista ei löytynyt sellaista vikaa, joka olisi estänyt niiden toiminnan risteystä lähestyttäessä. Kuljettaja ei kuulemisessa pystynyt kertomaan tarkkaa tapahtumien kulkua, eikä myöskään ilmaissut ulosajon johtuneen jarrujen pettämisestä”, Onnettomuustutkintakeskus kertoo tiedotteessaan.

Asiaa selvitetään lähipäivinä lisää muun muassa matkustajien kuulemisten ja ajopiirturin tutkinnan avulla.

”Nopeus risteykseen ajettaessa oli jälkien, ajopiirturin ja kuulemisten perusteella suuri. Linja-auton yleiskunto ja renkaiden kunto on hyvä. Ajoneuvon käyttöönottovuosi on 2005 ja ajokilometrimäärä vajaat 800 000 kilometriä, joka on linja-autolle tavanomainen. Määräaikaiskatsastus oli tehty maaliskuussa 2018”, Onnettomuustutkintakeskus kertoo.

Tutkinta jatkuu kuulemisten, faktojen keruun ja tiedon analysoinnin merkeissä. Onnettomuustutkinta pyritään saattamaan valmiiksi puolessa vuodessa.

Tilausajossa ollut linja-auto suistui perjantaina liittymästä junaraiteelle ollessaan poistumassa moottoritieltä. Linja-auton kuljettaja kertoi poliisille perjantaina, että auton jarrut eivät reagoineet.

Onnettomuudessa kuoli neljä ihmistä. Lisäksi lauantai-iltana neljä loukkaantunutta oli tehohoidossa ja viisi hoidossa vuodeosastoilla. Linja-autossa oli 21 ihmistä, joka olivat matkalla Kalixista Pohjois-Ruotsista Kuopioon hotelli Rauhalahteen.

