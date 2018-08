Lasse Laatunen varoittaa hallitusta IL:ssä: Ay-liike virittää ”sotasyksyä” – Antti Rinteelle vaalivaltti

Elinkeinoelämän keskusliiton entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen varoittaa maan hallitusta ay-liikkeen käynnistämästä vastaiskusta Iltalehden kirjoituksessaan.

Keskusjärjestö SAK:n vaikutusvaltaisin ammattiliitto Teollisuusliitto ilmoitti viime viikolla aloittavansa mittavat järjestölliset toimet maan hallitusta vastaan. Järjestötoimilla painostetaan hallitusta luopumaan yksilöllisten irtisanomisten helpottamisesta alle 20 hengen yrityksissä. Joidenkin ay-toimijoiden mukaan luvassa on huomattavasti kovempia toimia hallitusta vastaan kuin viime talven yhden päivän poliittisen lakon ympärillä.

Myös Laatunen puhuu ay-liikkeen virittelemästä ”sotasyksystä” ja varoittaa hallitusta sen seurauksista.

”Ay-liikkeen syvimmät tunnot on tiedettävä. Ay-liike on vaikea, mutta luotettava sopijakumppani. Vastustajana se on riitatilanteessa voimankäytöltään armoton. Vaikka ajat ovat muuttuneet, historiaa ei ole viisasta unohtaa. Yksilöllisen irtisanomissuojan takia maata ei kannata ajaa sekasortoon ja antaa demareille sellaista vaalivalttia kuin hallitus on nyt sen käteen tarjoamassa”, Laatunen kirjoittaa.

Laatunen katsoo, että Suomen nykyinen ortisanomissuojalainsäädäntö on kummankin osapuolen näkökulmasta tasapainoinen. Näin ollen pakottavaa tarvetta muutokselle ei olisi.

Laatunen uskoo, että alkava syksy on ay-liikkeen vastaisku, jolla tähdätään vaikuttamiseen kevään 2019 vaaleissa.

”Eduskuntavaalit ovat keväällä 2019. Ay-liikkeen ”mittavat järjestölliset toimet” herättävät demari- ja vasemmistoliittolaisen jäsenkunnan äänestämään eduskuntavaaleissa. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on tunnetumpi ay-pomona kuin puoluejohtajana. Ay-liike hänet puoluevaltaan nosti ja hänen eduskuntavaalivoittonsa on ay-liikkeen aktiivisuuden varassa. Vaalit ovat Rinteen momentum.”

Entinen työmarkkinajohtaja Laatunen huomauttaa, että maan hallituksen syntilista yhteiskuntasopimuksineen ja aktiivimalleineen on ay-liikkeen silmissä pitkä. Kuitenkin kyse on myös työmarkkinapolitiikan murroksesta EK:n muun muassa vetäydyttyä sopijaosapuolen roolista.

