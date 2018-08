Kansanedustaja muutti varastoon – Vuokraisäntä hämmästelee nyt: ”Siellä ei ole asuinhuoneistolle edellytettäviä valoaukkoja”

Varaston kansanedustaja Ville Vähämäelle (ps) vuokrannut mies ihmettelee, ettei Vähämäki ollut tietoinen siitä, ettei tila ole asuinhuoneisto. Eduskunta selvittää parhaillaan Vähämäen ja Teuvo Hakkaraisen (ps) asumisjärjestelyjä.

Selvityksen perusteella päätetään, peritäänkö kaksikolta takaisin korotettua kulukorvausta. Vähämäki ja Hakkarainen ovat vuokranneet yhdessä Helsingin Taka-Töölöstä tilaa, jonka viranomainen on todennut saunatilaksi. Kansanedustajakaksikko on kuitenkin nostanut tilan perusteella korotettua kulukorvausta, jota maksetaan kakkoasunnosta maakunnista valituille edustajille.

Korotus on reilut 490 euroa kuukaudessa verottomana, jolloin koko kulukorvaus on reilut 1800 euroa kuukaudessa. Eduskunta on jäädyttänyt kaksikon korotetun kulukorvauksen maksamisen selvityksen ajaksi. Lue lisää: Saunakohu: Eduskunta jäädytti Hakkaraisen ja Vähämäen maksut – Taustalla ”hyvin ankarat varoitukset” 1980-luvulta

Saunatilan vuokrasi alkujaan Vähämäki syyskuusta 2013 ja Hakkarainen tuli mukaan toiseksi vuokraajaksi marraskuussa 2013. Ennen saunaa Vähämäki on vuokrannut kakkosasuntona tilaa, joka on ilmennyt varastotilaksi.

Vuokraisäntä: ”Tuntuu oudolta”

Vähämäki asui varastokäyttöön tarkoitetussa tilassa pari vuotta kesästä 2011. Asunto on ollut kahdelle henkilölle vuokrattuna, joten Vähämäen osuus vuokrasta on ollut 400 euroa kuukaudessa.

Varastotilan Vähämäelle vuokrannut mies on vastannut eduskunnan selvityspyyntöön ja kiistää koskaan vuokranneensa tilaa asuinhuoneistoksi hankittuaan sen vuonna 1999. Hänen mukaansa tämä käy ilmi myös Vähämäen kanssa solmitusta vuokrasopimuksesta.

”Tuntuu oudolta, että edustaja Vähämäki ei ole ollut tietoinen siitä, että kyse ei ole asuinhuoneistosta; huoneistoon johtaa hankalat, jopa vaaralliset portaat, jotka eivät täytä asuinhuoneiston vaatimuksia; kellarihuoneistossa ei ole asuinhuoneistolle edellytettäviä valoaukkoja lainkaan”, mies sanoo selvityksessään.

”Vuokrasopimusneuvotteluissa on ollut lähtökohtana, että huoneisto ei sovellu vakituiseksi asunnoksi, eikä sitä sellaiseksi vuokrata.”

Mies toteaa, ettei hänellä ole enää tallessa 7 vuoden takaista vuokrausilmoitusta, joka julkaistiin Oikotien nettisivuilla.

Vähämäen mukaan kyseinen varastotila kuten saunatilakin ovat olleet Oikotiellä asumiskäyttöön vuokrattavina, eikä hänelle ole kerrottu huoneistojen soveltumattomuudesta asumiseen. Hän katsoo tulleensa tältä osin harhaanjohdetuksi, jos vuokranantajilla on tällainen tieto ollut. Vähämäki selittää tulleensa tietoiseksi vuokraamiensa huoneistojen mahdollisista epäkohdista vasta iltapäivälehdistä.

”Vähämäki ei olisi missään tilanteessa vuokrannut huoneistoa, jossa asuminen olisi ollut kiellettyä, koska tällaisessa menettelyssä ei ole minkäänlaista järkeä hänen kannaltaan”, Vähämäen vastineessa todetaan.

Iltalehti on aiemmin julkaissut varastotilasta kuvia, jotka viittaavat siihen, että asuntoa olisi vuokrattu asumiskäyttöön. Kuvista näkyy varaston kylpyhuone- ja keittiötiloja. Vähämäki vetoaakin siihen, että hänen vuokraamissaan huoneistoissa on ollut ”sellainen perusvarustelu, että huoneistoa on aiemminkin käytetty tai voinut käyttää asumistarkoitukseen ilman minkäänlaisia vuokralaisen tekemiä muutoksia huoneistossa”.

”Jokainen Vähämäen vuokranantaja on ollut tietoinen vuokrasopimusta tehdessään, että Vähämäki vuokraa huoneiston asumistarkoituksessa kakkosasunnokseen”, Vähämäen vastineessa todetaan.

Iltalehden mukaan kyseisen sala-asunnon jäljille päästiin loppuvuodesta 2016, kun taloyhtiö epäili, että osakas oli tehnyt varastotilaan luvattomia muutostöitä. Helsingin kaupunki on määrännyt Iltalehden mukaan luvattomasti rakennetun keittokomeron ja kylpyhuoneen purettavaksi.

Ex-talouspäällikköä ”jurppinut”

Vähämäki on vedonnut jupakassa eduskunnan entisen talouspäällikön Pertti Rosilan kanssa vuonna 2011 käymäänsä keskusteluun, josta Rosilalla tosin on hiukan erilainen muistikuva. Vähämäen mukaan Rosila olisi sanonut, ettei ole merkitystä, ”millaisissa kopeissa kansanedustajat asuvat”. Rosila toteaa, että jotkut Vähämäen lausunnot ovat ”jurppineet” häntä hiukan, mutta hän ei ole kuitenkaan puuttunut niihin.

”Sellaista en ole voinut sanoa, mitä hän sivuillaan kertoo, että eduskuntaa ei kiinnostaisi edustajien kakkosasunnoista mikään muu kuin että vuokrasopimukset ja kuitit maksuista toimitetaan. Kyllähän meitä kiinnosti, että vuokrasopimukset ovat asianmukaiset”, Rosila toteaa vastauksessaan eduskunnan selvityspyyntöön.

Rosilalla ei ollut minkäänlaisia epäilyjä, että kyseisessä kakkosasunnossa olisi ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa tai moitittavaa.

”Minusta Vähämäen kesäkuussa 2011 tekemän asunnon vuokrasopimuksen on pitänyt olla asianmukainen. Vuokra oli aika korkea (800 euroa/kk, kuten lehdissä on kirjoitettu), mutta kyseessä oli tilava asunto eikä mikään varastotila.”

Rosila toteaa, että Vähämäen ja Hakkaraisen sauna puolestaan jäi hänen mieleensä, koska se on ollut ainoa asunto, josta on käytetty vuokrasopimuksessa ilmaisua ”kellarihuoneisto”. Lue myös: Tässä on Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen kohusauna: ”Ei merkitystä millaisissa kopeissa kansanedustajat asuvat”

”Sen verran muistan kysyneeni puoliksi leikillään, että onko asunnossa ikkunat, että sinne tulee päivänvaloa. Vastaus oli myönteinen.”

Rosilan mukaan Vähämäki ei kuitenkaan ole asianmukaisesti kertonut kolmen kuukauden alivuokrasuhteestaan, joka oli ennen muuttoa saunatiloihin. Tältä ajalta Vähämäki ei Rosilan mukaan ole toimittanut alivuokraussopimusta tai kuitteja vuokrista, ja koko asia valkeni Rosilalle vasta Vähämäen kerrottua asiasta puhelimessa nyt elokuussa.

Vähämäki itsekin listaa kolmen kuukauden alivuokrasuhteen omassa vastineessaan varaston ja saunan väliin ja kertoo maksaneensa vuokraa 100 euroa kuussa.

Rosilan mielestä ensisijainen ongelma vyyhdissä on silti vuokralaisten ja vuokranantajien ja toisaalta vuokranantajien ja taloyhtiöiden välillä. Jos Vähämäki pystyy toimittamaan tositteet myös alivuokrasuhteestaan, Rosilan mielestä kulukorvauksia ei pitäisi periä takaisin.

”Hakkarainen oli Vähämäen tiedon varassa”

Vähämäen ja Hakkaraisen vuokraama saunatila on poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan Dennis Pastersteinin omistama, mutta tilan vuokraamisesta on vastannut Pastersteinin isä, jolta eduskunta on saanut selvityksen. Sen mukaan aluksi sopimuksessa oli maininta saunalaitoksesta ja käyttötarkoituksesta, joka oli oleskelutila. Vähämäen pyynnöstä sopimukseen korjattiin saunalaitoksen tilalle kellarihuoneisto ja käyttötarkoitusmaininta poistettiin kokonaan.

Vähämäki on puolustautunut omassa vastineessaan sillä, että hän on vaatinut vuokrasopimusta yhteneväiseksi vuokrakohteen kanssa verrattuna Oikotien ilmoitukseen. Pastersteinin selvityksen mukaan Vähämäelle kuitenkin tehtiin tiloihin tutustumisen yhteydessä selväksi, että kyseessä on saunalaitos, jollaisena se on rakennuslupiinkin merkitty. Lisäksi Vähämäelle tehtiin selväksi, ettei tiloihin voi rekisteröityä henkikirjoittajalla. Eduskunnan kulukorvausasiaa ei kuitenkaan esittelyssä käsitelty.

”Vähämäki oli tietoinen suullisessa esittelyssä käydyn keskustelun perusteella siitä, että kyseessä on saunalaitos”, Pastersteinin selvityksessä todetaan.

”Kun Vähämäki nyt viiden vuoden jälkeen vetoaa siihen, että ei ole tiennyt käyttötarkoitusta, ei väite ole uskottava.”

Pastersteinin isä ei ole tavannut Hakkaraista lainkaan ja vahvistaa, ettei ole toimittanut Hakkaraiselle mitään tietoa asunnosta, joten Hakkarainen on ollut asiassa Vähämäen antaman tiedon varassa. Myös Vähämäki itse on todennut julkisuuteen, että vastuu asiassa on vain ja ainoastaan hänellä.

”Hakkarainen on mustamaalattu täysin aiheetta. Myös asunnon vuokraaja on saanut tässä kohtuutonta julkisuutta”, Vähämäki kirjoitti aiemmin Facebookissa.

”Haluan pyytää aidosti anteeksi kaikilta asianosaisilta aiheuttamastani mielipahasta ja harmista.”

