Antti Rinne tuomitsi veteraanidemarin ”lokakampanjan” toimittajaa kohtaan: ”Häirinnälle loppu”

Sosiaalidemokraattisen puolueen johto tuomitsee Sdp:n entisen kansanedustajan Mikko Elon käytöksen sosiaalisessa mediassa epäasialliseksi. Porilainen Elo lämmitteli sunnuntaina ja maanantaina jo muutaman vuoden kestänyttä parjauskampanjaa, jonka kohteena on ollut erityisesti Yleisradion toimittaja Jessikka Aro.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne tuomitsi Elon käytöksen selvin sanoin Talouselämälle puhelinkeskustelussa, mutta asetteli sanansa varovasti: "Epäasiallinen käytös, on se missä tahansa, on epäasiallista, eikä kenenkään ihmisen tarvitse sietää epäasiallista toimintaa", hän muotoili.

"Lokakampanja Aroa kohtaan on tuomittava. Vapaa ja riippumaton media on länsimaisen demokratian perusedellytys. Sille kaikki tuki. Häirinnälle loppu", Rinne twiittasi myöhemmin.

Elo jakoi sunnuntaina ja maanantaina facebookissa viestejä, joissa hän käsitteli Aron tutkimuksia Venäjänmielisten some-trollien paljastamiseksi. Trollit ovat henkilöitä, jotka lietsovat keskusteluja henkilöön käyvillä väitteillä, usein jonkun toimeksiannosta.

"Jessikka Aro pyysi Venäjä-trolleista jotain tietäviä soittamaan hänelle havainnoistaan ja antoi myös puhelinnumeronsa. Olen tätä verrannut entisen DDR:n menetelmiin, jossa naapuritkin ilmiantoivat toisensa", Elo kirjoitti ja jakoi linkkiä blogitekstiinsä, jossa hän muun muassa levitti Aron puhelinnumeroa.

"Eilen NATO-trollien armeija hyökkäsi kimppuuni oikein tosissaan. Syynä oli neljä vuotta vanha blogini, jonka julkaisin muistin virkistämiseksi siitä, miten Jessikka Aron johdolla jahdattiin ns. Venäjä-trolleja. Mukana oli vielä Aron puhelinnumero, johon voi soittaa kokemuksistaan", Elo jatkoi toisessa päivityksessä.

"Suomessa on aktiivinen ja röyhkeäkin NATO-trollien armeija", Elo päätteli.

Elo oli kansanedustaja 1979-1991 sekä 1995-2007. Hän toimi pitkään muun muassa Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo, ettei Elon toiminta ole sosiaalidemokraattien arvojen mukaista: "Sdp ei hyväksy epäasiallista, henkilöön menevää kirjoittelua ja käytöstä. Niin toimittajia kuin muitakaan ihmisiä ei saa häiritä. Sellainen käytös ei edusta arvopohjaamme."

Jessikka Aro on jo muutaman vuoden kirjoittanut kirjaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin "trolli-imperiumista" ja kiertänyt maailmaa puhumassa aiheesta. Hänen toimintansa on herättänyt huomiota jopa The New York Timesia myöten.

"Elon materiaali on luokatonta ja kiihottaa suurta joukkoa ihmisiä häiritsemään minua", Aro twiittasi maanantaina.

Antti Rinne vastasi Arolle Twitterissä: "Kenenkään ihmisen ei pidä joutua kestämään törkyä. Ei varsinkaan niiden, jotka tekevät työtä vapaan, demokraattisen ja avoimen yhteiskunnan puolesta - ja puolustavat kaikkien ihmisten vapautta ja oikeuksia. Riippumaton media varmistaa sen, että fakta voittaa valheen."