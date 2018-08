Hallitus julkaisi ”luottamuksellisen” muistion SDP:stä – Miksi, Päivi Nerg?

Etenkin oppositiopuolue sdp:ssä hämmästyttiin aiemmin elokuussa, kun julkisuuteen tuli tieto virkamiestyönä ministeriössä tehdystä muistiosta, joka kuvasi sdp:n sote-mallia osin perustuslain vastaiseksi. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne arvosteli viime viikolla hallituksen pistäneen virkamiehet politikoimaan puolestaan.

Ihmetystä herätti myös se, että muistio, joka julkaistiin lehtipaljastuksen jälkeen hallituksen Alueuudistus.fi-sivustolla, oli alun perin kirjattu ”luottamukselliseksi”. Asian aiheutettua ihmetystä kirjaus luottamuksellisuudesta poistettiin. Kuntaministeri Anu Vehviläinen (kesk.) vastasi Twitterissä kyselijälle, että merkintä voidaan poistaa, ”niin ei enää tuo harmita”.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg selventää Uuden Suomen haastattelussa, mistä muistiossa ja sen luottamuksellisuudessa oli kyse.

Miksi oppositiopuolueen vaihtoehdosta laadittiin virkamiestyönä muistio, Päivi Nerg?

”Kun sdp:n malli alkoi paljon julkisuudessa olemaan, niin ministerit halusivat virkamiesten arvioivan sillä perusteella mitä julkisuudessa on, millainen se [malli] on ja miten se suhtautuu perustuslakiin. Se oli ministerien pyyntö virkamiehille tehdä tällainen nopea tsekkaus.”

Toimeksianto muistion tekemiseen tuli keskustan sote-ministeri Annika Saarikolta sekä kuntaministeri Anu Vehviläiseltä?

”Joo. Kyllähän se tuli myös reformiministerien puolelta se pohdinta, että mitähän tämä tarkoittaa, mutta virallinen pyyntö tuli sähköpostitse näiltä kahdelta.”

Osallistuiko pääministeri Juha Sipilä toimeksiannon jättämiseen?

”Ei millään tavalla.”

Nergin mukaan vastaavia kevyitä virkamiesselvityksiä laaditaan toisinaan eri puolueitten esityksistä ja malleista.

”Usein tulee selvityspyyntöjä jostain yksittäisestä kohdasta, ja siitä tehdään aina muistiomuodossa [selvitys].”

”En koe sitä mitenkään erikoisena toimintatapana.”

Eikö poliittinen valmistelu ja virkamiestyö ole tavallisesti erotettu toisistaan?

”Ei tämä ymmärtääkseni ollut poliittista. Jos tsekkaamme esimerkiksi budjettikysymyksessä jotain momenttia, en koe sitä politiikaksi. Me selvitämme toimeksiannon mukaisesti osaamisemme pohjalta, että mitä vaikkapa SDP:n mallissa julkisuudessa ollut kohta tarkoittaa perustuslakiin nähden. Virkamiehet tekevät sitä työtä virkavastuulla, he eivät tee politiikkaa.”

Muistio oli alun perin kirjattu ”luottamukselliseksi”, mutta silti se julkaistiin Alueuudistus.fissä. Miksi näin?

”[Merkintää käytetään] silloin kun ajatellaan, että [asiakirjan sisältö] ei ole salaista, mutta ei myöskään ole virkavalmistelulla loppuun tehtyä. Esimerkiksi tässä ei ollut lähdetty sdp:ltä enemmän tarkistamaan asioita, ja koettiin, että tämä on asiana keskeneräinen, ei perusvirkamiespohjalla tehty niin kuin normaalisti”, Nerg selittää.

”Se on työpaperi, jollaisia ei yleensä jaeta mihinkään. Siitä se sana luottamuksellisuus usein tulee näihin papereihin. Se on meidän näkökulmasta kapeasti tsekattu.”

Nergin mukaan virkamiesten tässä tapauksessa käyttämä kirjaus ”luottamuksellinen” ei tarkoita valtioneuvoston asetuksen mukaista turvallisuusluokitusmerkintää eli salassa pidettävää tietoa. Tällaiseen tietoon olisi pääsy vain henkilöillä, joilla on siihen työtehtäviensä puolesta perusteltu tarve.

”Tämä ei ole leima. Siinä [salassapidossa] pitäisi olla punareunainen leima. Se on aivan eri asia. Tämä on työpapereissa aika normaali merkintä, että tässä on nyt nopeasti tsekattu.”

Nergin mukaan kyseessä on virkamiehistön käyttämä ”prosessitermi”, joka poistettiin, kun muistio oli julkistettu. Muistiossa ei ollut mitään salassa pidettävää, Nerg korostaa.

Varsinainen salassapitoleima on tiukasti normitettu merkintä. Mihin on kirjattu tai missä säännellään tämän epävirallisen luottamuksellinen-merkinnän käyttöä?

”Ei sitä säännellä missään. Se on vain prosessuaalista ajattelua, kun tehdään työpapereita. Valmistelijat ovat katsoneet, että tämä on keskeneräinen [asia], joka halutaan pitää valmistelijoiden ja pienen porukan piirissä, mutta saattaa valmistelussa eteenpäin esimerkiksi kommenteille.”

Oliko muistion työstämistä siis tarkoitus jatkaa?

”Virkakunnalla ei ollut tarkoitusta jatkaa, koska se oli tällainen nopea tarkistus.”

Siinä mielessä tämä ei ollutkaan keskeneräinen asia?

”No, se oli kesken prosessin. Se ei ollut keskeneräinen, miten nyt sanoisin – jos teen nopean analyysin, jossa lukee alussa, että perustuu ”näihin lehtileikkeisiin”, niin kaikki tietävät ettei se ole sitä normaalia, miten virkamiehet tarkastelevat asioita. Ministerit halusivat lisäselvyyttä asiaan, niin puhtaasti siltä pohjalta tämä tehtiin”, Nerg sanoo.

Virkamiehistö on Nergin johdolla vahvassa roolissa sote-uudistuksen edistämisessä. Tällä viikolla on uutisoitu luottamuksellisesta tilannekuvapalaverista, jossa Nerg varoitti eduskuntaryhmien puheenjohtajia haasteista, joita soten lykkääntyminen aiheuttaisi seuraavalla hallituskaudelle.

