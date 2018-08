Sauli Niinistö: ”Ilo hellekesästä vaihtui vakavoitumiseen”

Meidän kaikkien on tehtävä enemmän ilmaston hyväksi, katsoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän kommentoi ilmastohuolia tänään suurlähettiläskokouksessa.

Niinistö viittasi puheessaan Suomessa koettuun kuumaan kesään.

”Suomessa saimme nauttia poikkeuksellisen pitkästä ja lämpimästä kesästä. Vai oliko se sittenkään nauttimista? Ensimmäisistä hellepäivistä ilahtuminen vaihtui monilla meistä ennen pitkää vakavoitumiseen”, Niinistö sanoi suurlähettiläskokouksessa.

”Tällaistako ilmastonmuutos jatkossa tuo tullessaan? Ottaako luonnonvalta meistä ihmisistä yliotteen? Kestääkö infrastruktuuri, selviävätkö sadot, sammuvatko metsäpalot? Jos kuumuus ja kuivuus ajavat vaikeuksiin jo näillä leveysasteilla, millaista onkaan etelämpänä?”

Niinistö huomautti, että ilmastonmuutos on perustavanlaatuinen rauhan ja turvallisuuden kysymys, johon vastaaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja ripeitä toimia.

”Meidän kaikkien on tehtävä enemmän. Hiilidioksidipäästöt on saatava tuntuvasti jyrkempään laskuun, ja jo peruuttamattomiin muutoksiin on varauduttava aiempaa nopeammin. Tarvitaan siis sekä pieniä että suuria askeleita.”

Niinistön mukaan Suomi pyrkii edelleen arktisen huippukokouksen järjestämiseen meneillään olevan Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskautensa aikana. Niinistön mukaan kokous voisi olla joskus ensi vuoden alkupuolella.