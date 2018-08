Hallitus huolestui jengiytymisestä Suomessa – lähiöpoliiseja lisätään: ”Ruotsin tyyppisen ongelman riskin kiistäminen olisi naiivia”

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) ja poliisivoimien huoli jengiytymisen merkeistä Suomessa näkyy hallituksen tänään julkistamassa ensi vuoden budjettiesityksessä.

Ennalta estävään poliisitoimintaan kohdennetaan 2,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Tämä tarkoittaa etenkin ministeri Mykkäsen esiin nostamien ”lähiöpoliisien” määrän lisäämistä.

”Lisämäärärahalla halutaan puuttua lähiöiden turvallisuuskehitykseen ennen kuin ongelmat kärjistyvät”, hallitus tiedottaa.

Toiminnassa panostetaan erityisesti lähiöpoliisi- ja Ankkuri-toimintaan.

”Ruotsin tyyppisen lähiöongelman leviämisriskin kiistäminen olisi naiivia. Siksi tartumme asiaan ennaltaehkäisevästi. Yksi selvä oppi on, että oikeusvaltion on oltava vahvasti läsnä. Lähiöpoliisista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Turun Varissuolta. Poliisin ja sosiaalityöntekijöiden yhteiset ankkuritiimit ovat jo saaneet aikaan tuloksia nuorten syrjäytymiskierteen katkaisemisessa eri puolilla maata. Tähän on panostettava lisää”, sisäministeri Mykkänen perustelee lisärahaa tiedotteessa.

Kaikkiaan hallitus kohdentaa poliisin toimintoihin yhteensä yli 36 miljoonan euron lisäpanostuksen vuodelle 2019. Haja-asutusalueille lisätään 3,3 miljoonalla eurolla ”kymmeniä uusia virkoja” aiemmin kehysriihessä päätetyn 18 miljoonan euron lisärahoituksen lisäksi. Yhteensä lisäykset tarkoittavat lähiöihin sekä haja-asutusaluille noin 60 uutta poliisivirkaa, ministeri Sampo Terho kertoi tiedotustilaisuudessa.

