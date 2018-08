Hallitukseen pettynyt MTK heittää pallon kaupalle: ”Ruuan tuottajahinnat Suomessa häpeällisen alhaisia”

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on pettynyt hallituksen maatalouden kriisipakettiin.

Hallitus päätti ohjata katokesästä kärsineelle maataloudelle uutta rahoitusta 65 miljoona euroa, josta 30 miljoonaa tulee tämän vuoden lisäbudjetista ja 35 miljoonaa ensi vuonna. Yhteensä koko kriisipaketin suuruus on 90 miljoonaa euroa.

MTK:n mielestä hallitus on ymmärtänyt kannattavuuskriisin vakavuuden, mutta 65 miljoonan euron lisärahoitus ei liiton mielestä riitä poistamaan ongelmia.

"Nyt on huolehdittava siitä, että kriisitoimet saadaan nopeasti käyntiin ja muut tukien maksatukset aikaistettua. Tärkeintä on, että ratkaisuja maatilojen tilanteen helpottamiseksi on löydettävä markkinoilta", liitto linjaa.

MTK:n mielestä pallo maatalouden ongelmien korjaamiseksi on nyt päivittäistavarakaupalla, sillä ruuan tuottajahinnat ovat Suomessa ”häpeällisen alhaisella tasolla”.

"Kaupan ja teollisuuden pitkäaikaiset sopimukset tulisi nyt avata ja neuvotella uudestaan. Myös maatilojen kustannuksia on pyrittävä kaikin keinoin laskemaan. Rehu-, lannoite ja energiateollisuuden sekä rahoituslaitosten on nyt myös syytä toimia vastuullisesti markkinoilla ja huomioida maatilojen tilanne", sanoo tiedotteessa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Hallitus päätti myös rahoittaa uusia Itämeren suojelun ympäristötoimia. MTK korostaa, että kipsin tai rakennekalkin levittäminen pelloille on rahaa Itämerelle, ei maataloudelle.

MTK:n mielestä tärkeämpi asia on varmistaa nykyisen ympäristökorvausohjelman rahoitus, jonka avulla maatiloilla tehdään pitkäjänteistä työtä Itämeren ja samalla muun ympäristön eteen.