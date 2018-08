Presidentti Niinistö: Suomelta ja Ranskalta tulossa julistus – vuolaat kiitokset Macronille

Suomi ja Ranska tulevat julkaisemaan yhteisen julistuksen eurooppalaisesta puolustuksesta, kertoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö yhteisessä tiedotustilaisuudessaan Ranskan kollegansa Emmanuel Macronin kanssa.

Macron saapui keskiviikkona ensimmäiselle Suomen-vierailulleen. Yhtenä aiheena on esillä Ranskan käynnistämä eurooppalainen interventioaloite, jossa on kyse EU-maiden puolustusyhteistyön parantamisesta.

”Olemme hyvin kiinnostuneita olemaan siinä mukana”, Niinistö vahvisti tiedotustilaisuudessa Suomen aikeet.

”Lähdemme muiden allekirjoittajien kanssa valmistelemaan memorandum of understanding (Mou) -allekirjoitusta”, presidentti sanoi ilmoitusluonteisesti.

Macron kiitti omassa puheenvuorossa Suomea interventioaloitteeseen liittymisestä. Hän toivoi, että osin Suomen avulla myös Ruotsi ja Norja saadaan mukaan, ”koska teillä on yhteisiä geopoliittisia haasteita”.

Presidentti Niinistö kiitteli vuolaasti Macronia, joka on vaatinut Eurooppaa ryhdistäytymään maanosan puolustuksen suhteen nyt, kun Yhdysvallat on Donald Trumpin johdolla alkanut vetäytyä Euroopan maille perinteisesti antamastaan turvallisuustuesta.

”Kiitän presidenttiä [Macronia], sillä olen kymmenisen vuotta odottanut tämäntyyppistä keskustelua, jota olemme käyneet.”

Niinistön mukaan on tärkeää, että Eurooppa alkaa tuntea enemmän vastuuta ei vain omasta turvallisuudestaan vaan myös omasta roolistaan maailmalla.

”Olemme maailmassa, jossa kunnioitetaan voimaa. Jotta me saamme asiamme esiin, meidän täytyy näyttää vahvalta – siitä Euroopassa on paljolti nyt kysymys. On tärkeää, että te olette kantamassa sitä lippua”, Niinistö kiitteli Macronia.

Presidentti Niinistö mainitsi myöhemmin julkistettavan Suomen ja Ranskan yhteisen julkilausuman jo keskiviikkona puheessaan Macronin kunniaksi järjestetyillä juhlaillallisilla.

”Suomi kuuluu Ranskan kanssa siihen ydinjoukkoon, joka haluaa vahvistaa laaja-alaisesti eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Maamme antavat huomenna yhteisen julkilausuman koskien Euroopan puolustusta. Näemme teidän eurooppalaisen interventioaloitteenne tärkeänä osana tätä kehitystä. Tämän rinnalla on luontevaa myös tiivistää kahdenvälistä puolustuspoliittista yhteistyötä”, Niinistö sanoi illallisella.

Lue lisää:

Suomi ilmoittautuu Ranskan puolustusyhteistyöhön – Paavo Arhinmäki: Pitääkö Suomen olla mukana jokaisessa militäärialoitteessa?

”Suomi seuraa kiinnostuneena” – Yhdeksän EU-maata mukaan Macronin interventiojoukkoihin