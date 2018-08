Jengiytymisestä huolestunut Kai Mykkänen: Nyt palkataan 30 uutta lähiöpoliisia

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) mukaan Suomeen palkataan 30 uutta lähiöpoliisia ensi vuoden budjettiin osoitetulla rahalla. Hallituksen budjettiriihi päättyi eilen keskiviikkona.

Riihessä sovittiin lisämäärärahasta, jolla Mykkäsen mukaan voidaan palkata noin 30 uutta lähiöpoliisia.

”Tarkoitukseni on käynnistää hanke, jossa panostamme uudella tavalla valittujen lähiöiden ennaltaehkäisevään työhön. Keskeistä on, että poliisi on alueella arkisesti läsnä ja tekee tiiviisti työtä yhdessä opettajien, lastensuojelun, nuorisotyöntekijöiden ja eri yhteisöjen kanssa. Tärkeimmät työvälineet näissä tehtävissä ovat korvat ja suu”, Mykkänen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Ennalta estävään poliisitoimintaan kohdennetaan 2,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019. Jo eilen hallitus tiedotti, että rahalla halutaan puuttua lähiöiden turvallisuuskehitykseen ennen ongelmien kärjistymistä.

”Ruotsin tyyppisen lähiöongelman leviämisriskin kiistäminen olisi naiivia. Siksi tartumme asiaan ennaltaehkäisevästi”, Mykkänen sanoi eilen tiedotteessa.

Mykkänen kertoi lähiöpoliisitavoitteista jo aiemmin Uuden Suomen haastattelussa. Hän sai Helsingistä kritiikkiä puheistaan. Lue lisää: Sisäministeri Kai Mykkäselle palaute Helsingistä: ”Väärä viesti valtiolta – riskilähiöitä ei ole”

Kaikkiaan hallitus kohdentaa poliisin toimintoihin yhteensä yli 36 miljoonan euron lisäpanostuksen vuodelle 2019. Haja-asutusalueille lisätään 3,3 miljoonalla eurolla ”kymmeniä uusia virkoja” aiemmin kehysriihessä päätetyn 18 miljoonan euron lisärahoituksen lisäksi. Yhteensä lisäykset tarkoittavat lähiöihin sekä haja-asutusaluille noin 60 uutta poliisivirkaa, ministeri Sampo Terho kertoi tiedotustilaisuudessa.

