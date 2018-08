”Ratkaiseva rooli yön tunteina” – Sipilältä yllättävä kiitos Macronille maahanmuuttokriisin ratkomisesta

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron keskustelivat paljon paitsi turvallisuuspolitiikasta ja innovaatioista myös maahanmuutosta ja maahanmuuttovastaisuudesta, joka leviää Euroopassa.

Kaksikolta kysyttiin aiheesta tiedotustilaisuudessa. Sipilä korosti, että jokaisissa vaaleissa pitää olla selkeä vaihtoehto äärioikeiston populistiselle sanomalle. Hänen mukaansa päättäjien on myös katsottava peiliin ja pohdittava, onko tehty tarpeeksi ja onko kansalaisten huoliin pystytty vastaamaan, kun puhutaan turvallisuudesta ja uusiutumiskyvystä.

Sipilän mukaan Macron on näyttänyt asiassa hyvää esimerkkiä ja monia hänen esityksiään pystytään tukemaan ja viemään eteenpäin. Sipilän mukaan Macron on myös ruokkinut visionäärisyydellään eurooppalaista keskustelua.

”Erityisesti pitää kiittää näin julkisestikin ratkaisevasta roolistasi viime kesäkuun Eurooppa-neuvoston yön tunteina, kun haimme maahanmuuttokriisiin ratkaisua”, Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kyseinen kokous venyi pikkutunneille etenkin Italian vastahankaisuuden takia.

Macron totesi, että yksi Euroopan rikkauksista on demokratian elinvoimaisuus ja sananvapaus. Hän huomautti, että eurooppalaiset voivat vapaasti kerto mielipiteensä, oli kyse uskonnosta, politiikasta tai filosofiasta. Asian toinen puoli on se, että jotkut hyödyntävät Macronin mukaan sananvapautta perustellakseen väkivaltaa.

Siirtolaispaineet ovat Macronin mukaan realiteetti ja näihin kysymyksiin on vastattava selkeästi ja vastuu kantaen. Hän muistutti, että Euroopassa on aina ollut siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa. Macronin mielestä eurooppalaisten täytyy hyväksyä maahanmuutto, joka pitää suhteuttaa Euroopassa asuvien lukumäärään.

”Meillä täytyy olla myös kunnianhimoista maahanmuuttopolitiikkaa”, Macron sanoi tiedotustilaisuudessa.

Macronin mukaan tänä päivänä haaste on se, miten tinkimättä periaatteistamme voimme toimia näissä kysymyksissä myös Afrikan kanssa, jonka kanssa on jo tehty yhteistyötä. Hän huomauttaa, että ihmiset saattavat olla uhattuna omassa maassaan esimerkiksi poliittisten mielipiteidensä tai uskontonsa takia. Hän huomauttaa, että Ranskassa tällaiset ihmiset otetaan vastaan ja se on osa Ranskan perustuslakia. Jotkut haluaisivat Macronin mukaan nakertaa pelon takia tätä periaatetta, jota presidentin mielestä on ehdottomasti puolustettava.

Macron painotti, että erilaisten taloudellisin perustein maahan tulevat on erotettava jo alkuunsa heistä, jotka pakenevat vainoa. Macron huomautti, että asia on yhteinen ja viittasi kauttakulkumaihin sekä rajojen valvontaan ja maahanmuuttajien vastaanottoon. Hän myönsi, että tämä kaikki on hyvin vaativaa, mutta Eurooppa ei ole mikään saari, joka olisi eristyksissä muusta maailmasta.

”Meidän pitää toimia tässä uudessa realiteetissa ja myös osata toimia erilaisten pelkoja kanssa ja löytää todellisia poliittisia ratkaisuja ja vastauksia näihin kysymyksiin”, Macron sanoi.