”Laissa on ammottava porsaanreikä” – Lasten kanssa työskentelee tuhansia ihmisiä, joiden rikostaustaa ei voi selvittää

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho vaatii, että kaikilta lasten parissa työskenteleviltä tarkistetaan rikosrekisteriote palkkauksen tai toimeksiannon yhteydessä. Nykyisessä lainsäädännössä on ammottava porsaanreikä, Laiho toteaa tiedotteessaan.

Lasten kanssa työskentelee tuhansia itsenäisiä ammatinharjoittajia, kuten puheterapeutteja ja psykologeja, joiden taustoja ei ole automaattisesti selvitetty. Asiasta kertoi tällä viikolla Yle, jonka mukaan näitä itsenäisiä ammatinharjoittajia on peräti 24 000. Lain aukko huolestuttaa lastensuojelujärjestöjä ja viranomaisia.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on säädetty suojelemaan alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta. Näin yritetään estää esimerkiksi hyväksikäyttötapauksia. Työ- ja elinkeinoministeriö teetti vuonna 2013 tutkimuksen lain toimivuudesta. Tuolloin selvisi, että aluehallintovirastoilla ei ole oikeutta tarkistaa itsenäisen ammattiharjoittajan rikosrekisteriotetta.

”Terveydenhuollossa työskentelevien itsenäisten ammatinharjoittajien kohdalla on se ongelma, että heistä ei voi tarkistaa otetta ollenkaan. Avillakaan ei ole oikeutta siihen”, Oikeusrekisterikeskuksen rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen vahvisti Ylelle tällä viikolla.

Kansanedustaja Laiho katsoo, että lainsäädännössämme on ammottava porsaanreikä. Samaa mieltä on Oikeusrekisterikeskus.

”Lapsen kanssa voi päätyä työskentelemään henkilö, jolla on rikostaustaa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Vuonna 2002 säädetty laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii päivittämistä”, Laiho sanoo tiedotteessaan.

Laihon mukaan myös päiväkodeissa työskentelee paljon ihmisiä, joiden taustoja ei ole selvitetty riittävästi. Syynä on se, että rikostaustan selvitysmenettelyä ei sovelleta päiväkotien työ- ja virkasuhteissa, jotka kestävät enintään kolme kuukautta. Työnantaja on velvoitettu nykyään pyytämään rikosrekisteriote nähtäväksi vain, kun kyseessä on yli kolme kuukautta kestävä työ- tai virkasuhde.

”Päiväkodeissamme työskentelee tälläkin hetkellä paljon henkilöitä, joiden taustoja ei ole selvitetty riittävästi huomioiden lasten koskemattomuus ja turvallisuus. Ymmärrän, että lyhyitä sijaisjärjestelyitä joudutaan tekemään toisinaan lyhyelläkin aikavälillä. Turvallisuudesta ei ole kuitenkaan varaa joustaa”, Laiho sanoo.

Asiasta on vireillä myös kansalaisaloite, jonka on jättänyt kokoomuspoliitikko Terhi Koulumies. Aloitteessa esitetään lakia muutettavaksi siten, että rikostausta selvitetään myös alle kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa ja että rikosrekisteri voitaisiin tarkistaa säännöllisesti.