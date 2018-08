Hyvästi kellojen siirtely? – Komissio suosittaa Suomen ideaa koko EU:lle

Euroopan komissio esittää jäsenmaille kellojen siirtämisestä luopumista. Suomen hallitus jätti alkuvuodesta 2018 Euroopan unionille aloitteen kesäaikajärjestelmän lopettamisesta.

Komission päätöksestä kertoo muun muassa komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin tiedottaja Mina Andreeva Twitterissä.

”Miljoonat EU-kansalaiset sanoivat, etteivät he halua siirrellä kelloja enää. Euroopan komissio tekee kuten he sanovat. Lakiesitys tulossa”, twiitissä todetaan Junckerin linjauksena aihetunnisteella #kesäaika.

Suomi on luonnostellut EU:n komissiota varten asiakirjan omista näkemyksistään kesäaika-asiassa.

Muun muassa saksalainen Deutsche Welle kertoo laajemmin Junckerin sanomisista. Juncker viittaa Twitter-viestissään laajaan kyselyyn, jossa suuri enemmistö eurooppalaisista vastaajista kertoi kyllästyneensä kellojen siirtelyyn. Kesällä tehdyssä kyselyssä tätä mieltä oli peräti 80 prosenttia vastaajista.

Suomessa on puhuttu kesäajasta luopumisesta, mutta Junckerin mukaan juuri kesäajan tulisi olla voimassa ”vuoden ympäri”. Ministeri Anne Berner kommentoi Suomen jätettyä esityksensä, että jäsenmaiden tulisi yhdessä sopia, kumpaan aikaan, kesä- vai talviaikaan, siirryttäisiin pysyvästi. Komisson valinta on ilmeisesti kesäaika.

