Juha Sipilä: Autoilija voisi maksaa hyvitystä tankatessaan – ”Suomesta ilmastotaistelun suurvalta”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) asemoi Suomea kokoaan suuremmaksi ilmastotoimijaksi. Hän ehdottaa, että autoilijat voisivat hyvittää päästöjään lisämaksulla tankatessaan.

Sipilä nosti asian esiin puheessaan Turun Eurooppa-foorumissa tänään.

”Myös Suomella on todellinen sauma nousta ilmastokysymyksissä kokoaan suuremmaksi toimijaksi. Ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun suurvallaksi”, Sipilän sanoi puheessaan.

Hän viittasi suomalaiseen teknologiaan, jolla voidaan kaapata hiilidioksidia ilmasta tai hajottaa vettä hapeksi ja vedyksi. Pääministerin mukaan Suomessa osataan myös tehdä hiilidioksidista ja vedystä mitä erilaisimpia tuotteita – hiilivetyjä.

”Teknologian kehityksen mahdollistaa osaltaan merkittävästi halventunut aurinko- ja tuulienergia. Ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet tämä tuo Afrikkaan. Ilma puhdistuu, saadaan vaikkapa metanolia tai muovin raaka-ainetta ja sivutuotteena puhdasta vettä.”

Sipilän mielestä ilmastomuutos voidaan pysäyttää kolmella keinolla: edellä mainitut hiilenkaappausteknologiat on otettava rohkeasti käyttöön, kulutusta on hillittävä ja hiilinieluja on kasvatettava.

”Hiilinielun kasvattaminen on tuotava myös kuluttajan arkisten päätösten tasolle. Kun maksat tankkauksen autoosi, samalla pitäisi pystyä osallistumaan vapaaehtoisesti tai tuotteen hinnassa myös metsän istuttamiseen.”