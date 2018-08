Näkökulma: Mikä Touko Aaltoa vaivaa?

Touko Aallolla on imago-ongelma ja se on vihreille ongelma, kirjoittaa Iltalehden politiikan ja talouden toimittaja Marko-Oskari Lehtonen.

Suomi valitsee itselleen uuden pääministerin 14. huhtikuuta 2019. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että uuden pääministerin nimi on Antti Rinne (sd) tai Petteri Orpo (kok).

Nykyinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) joutuu etsimään ensi keväänä uusia haasteita, ellei keskusta vedä hatustaan kaikkien aikojen vaalitemppua. SDP:n, kokoomuksen ja keskustan muodostama sinipuna-punamulta-sekamelska ei ole mahdollinen.

Alman tuoreessa kyselyssä SDP:n kannatus on 21,9 prosenttia ja kokoomuksen 19,8 prosenttia. Eroa on, mutta se on vielä kurottavissa kiinni. Sitten on sellainenkin asia kuin virhemarginaali.

Virhemarginaali ei pelasta keskustaa, jonka kannatus on asettunut Alman kyselyissä 15 prosentin tuntumaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei Sipilä pääe enää omin avuin kuskin paikalle.

Tarvitaan niin sanotusti yläkerran apua.

***

Apua tarvitsee myös vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto, joka on muuttunut vain reilussa vuodessa pääministeriehdokkaasta mieheksi, joka juhlii ilman paitaa tukholmalaisella homoklubilla ja läpsii suurin piirtein ensimmäistä vastaantulijaa takapuolelle.

Rinne, Orpo ja Sipilä osaavat varmasti hassutella ja hullutella – ja tarvittaessa ottaa viinaakin –, mutta on sellainen sanonta kuin ”paikka ja aika”.

Läpsimistapaus oli tietysti yksittäistapaus, mutta Aallon kohdalla ongelmana tuntuu olevan, ettei hän välitä julkisuuskuvastaan. Yksittäistapauksia on ollut vähän liikaa.

Aallon kannattaisi välittää julkisuuskuvastaan, jos hän haluaa olla vakavasti otettava "asiapentti", jollaiseksi vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö on itseään luonnehtinut.

Politiikassa kyse on mielikuvista. Politiikka on mielikuvien taidetta.

***

Vihreiden kannatus on asettunut Alman kyselyissä 13 prosentin tuntumaan, millä irtoaa mukavasti lisäpaikkoja ensi keväänä valittavaan eduskuntaan.

Tämänhetkisellä kannatuksella vihreille olisi luvassa kymmenkunta lisäpaikkaa, mikä kasvattaisi puolueen kansanedustajien määrän 15:stä 25:een. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa vihreiden kannatus oli 8,5 prosenttia.

Vihreät saavat kiittää entistä puheenjohtajaansa paljosta. Aktiivisena keskustelijana ja ärhäkkänä väittelijänä tunnettu Niinistö ei pistänyt päätään pusikkoon, mistä Aaltoa on arvosteltu. Puoluetta johdetaan edestä, ei pusikosta huudellen.

Jos eduskuntavaalit menevät vihreiltä penkin alle ja kaivatut lisäpaikat jäävät saamatta, alkaa keskustelu Niinistön paluusta. Itse asiassa keskustelu alkoi sillä hetkellä, kun Niinistö väistyi puolueen johdosta puolueen omien sääntöjen takia kesällä 2017.

***

Niinistö on toistaiseksi pitänyt enimmät mölyt mahassaan, vaikka sanottavaa varmasti riittäisi. Niinistön taannoinen Twitter-kommentti oli kuitenkin suunnattu selvästi Aallon suuntaan.

”Uskon asiapolitiikkaan – olen siinä vanhanaikainen. Olen politiikassa muuttamassa maailmaa, en vaihtamassa pilkun paikkaa tai tekemässä performanssia”, Niinistö kirjoitti.

Touko Aallolla on imago-ongelma ja se on koko kansan yleispuolueeksi tähyäville vihreille ongelma.