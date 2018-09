Suomalainen ex-diplomaatti: ”Donald Trumpin uhkailu on täysin epäuskottavaa”

Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Vesa Himanen pitää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkauksia USA:n eroamisesta maailmankauppajärjestö WTO:sta ”ihmeellisenä kiukutteluna”.

”Jonkun pitäisi saada kerrottua hänelle, ettei WTO ole golfklubi josta voi erota noin vain, jos rata ei miellytä. Kyseessä on sopimusjärjestelmä jonka sopimuksista neuvoteltaessa USA on 40-luvun lopulta lähtien ollut keskeinen peluri”, Himanen kommentoi Facebookissa.

Hän arvioi, että USA:n talouselämän intressit on sopimuksessa huomioitu paljon paremmin kuin esimerkiksi Kiinan tai Venäjän, jotka tulivat Himasen mukaan jäseniksi vasta kun järjestelmä oli jo neuvoteltu nykyiseen muotoonsa.

”Trumpin uhkailu on täysin epäuskottavaa, koska sopimuksista irrottautuminen saisi varmasti aikaan suuren sisäisen kalabaliikin. Se vaatisi myös kongressin myötävaikutuksen. Systeemi on jäänyt ajasta jälkeen mutta silti se on puutteineenkin hyvin tärkeä vientiteollisuudelle ja elinkeinoelämälle yleensäkin - myös USA:ssa. Ihmeellistä kiukuttelua”, Himanen toteaa.

Trump uhkasi torstaina uutistoimisto Bloombergin haastattelussaUSA:n eroavan WTO:sta mikäli se ei onnistu uudistumaan. Trump sanoi haastattelussa, että WTO:n perustava sopimus oli ”huonoin kauppasopimus koskaan”.

WTO:n pääjohtaja Roberto Azevedo puolestaan on varoittanut Trumpia siitä, että WTO:sta eroaminen tarkoittaisi kaaosta amerikkalaisille yhtiöille, jotka toimivat globaalisti.

”Yhdysvallat edustaa noin 11 prosenttia globaalista kaupasta. Jos se jättää WTO:n se on takaisku järjestölle, mutta myös Yhdysvalloille. Se olisi pahinta, mitä voisi tapahtua niin globaalille taloudelle kuin Yhdysvallat”, hän kommentoi Bloombergille perjantaina.

