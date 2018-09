Jussi Halla-aho: ”Prioriteetit on pantava uusiksi”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho linjasi lauantaina, että Suomen perimmäiset ongelmat liittyvät väestökehitykseen.

”Poliittista keskustelua on viime vuosina hallinnut hyvinvointipalvelujen ja sosiaaliturvan rahoituspohja. Esimerkiksi sote-uudistuksessa huomio on kiinnittynyt liiaksi siihen, miten sote-palvelut järjestetään. Perimmäiset ongelmat eivät kuitenkaan ole ratkaistavissa organisaatiomuutoksilla, koska ne liittyvät Suomen väestökehitykseen. Veronmaksajien, eli kakuntekijöiden, osuus väestöstä kutistuu vauhdilla, kun taas kakunjakajien suhteellinen osuus kasvaa. Ei ole olemassa sellaista sote-mallia tai sosiaaliturvamallia, jossa yhä vähemmällä rahalla voitaisiin tuottaa yhä parempia palveluja yhä useammalle”, hän sanoi puheessaan perussuomalaisten puolueneuvostossa.

Halla-ahon mukaan prioriteetit on Suomessa laitettava uusiksi.

”Meidän mielestämme Suomi on suomalaisten rakentama ja suomalaisille kuuluva maa. Prioriteetit on pantava uusiksi. Kun puhutaan yhteiskunnan perustoiminnoista kuten lastensairaaloista, homekoulujen korjaamisesta, terveyskeskusverkostosta, inhimillisestä vanhustenhoidosta, poliisipalveluista tai tieverkoston ylläpidosta, poliitikot riitelevät pikkurahoista. Ei ole varaa, he sanovat. Samaan aikaan kaikki puolueet, perussuomalaisia lukuun ottamatta, kannattavat kehitysapumenojen kasvattamista puolella miljardilla eurolla vuodessa.”

”Me haluamme yhteiskunnan, jossa mahdollisimman moni huolehtii ja kantaa vastuun itsestään, mutta jossa myös niistä pidetään huolta, jotka eivät siihen itse kykene. Tämä on taloudellisesti mahdollista vain, jos asiakaskunnaksi rajataan oma kansa. Tämä ei ole ilkeyttä eikä julmuutta vaan reiluutta ja realismia”, hän jatkoi.

Halla-aho ei puheessaan ottanut kantaa perussuomalaisten kannatukseen. Perussuomalaisten kannatus oli esimerkiksi tuoreimmassa Alma-kyselyssä kahdeksassa prosentissa.

