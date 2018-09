Riistaruokapäivä kouluihin? ”Metsästysseuroilla olisi mahtava paikka”

Keskustan puoluehallituksen ja –valtuuston jäsen Ville-Veikko Rantamaula esittää riistaruokapäivää kouluihin.

”Keskusteluissa on sivuutettu eräs lihalaatu, joka on puhdasta ja eettistä. Se on tietenkin riistaliha. Suomen kulttuuriin kuuluu vahvasti metsästys, joten miksi riistaa ei tarjoilla kouluissa? Miten ylä- ja alakoulussa ylipäätään kerrotaan riistanhoidosta ja metsästyksestä? Etenkin kaupungeissa tämä olisi tärkeää, koska se ohjaisi myös ostamaan riistalihaa, ennemmin kuin vaikkapa broileria”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Tässä metsästysseuroilla ja kouluilla olisi mahtava paikka soveltaa uutta opetussuunnitelmaa sekä samalla tutustuttaa lapset suomalaiseen eettiseen ruokaan”, Rantamaula jatkaa.

Metsästysseurat voisivat hänen mukaansa järjestää kouluihin hirvipeijaiset yhteistyössä paikallisen teurastamon kanssa. Rantamaula ideoi, että niissä tutustuttaisiin riistan käsittelyyn, hirven ja muiden riistaeläinten elinympäristöihin sekä tietenkin riistaruokien tekemiseen.

”Kaikki nämä niveltyisivät eri oppiaineisiin kuten kotitalous, ympäristötieto, yhteiskuntaoppi, biologia, kuvaamataito sekä käsityö. Ja varmasti metsästysseurat saisivat uusia ja innokkaita harrastajia harmaantuviin seuroihinsa”, hän sanoo.

Suomessa on viime aikoina keskusteltu varuskuntaravintoloiden kasvisruokapäivästä. Puolustusvoimien mukaan kasvisruokapäivän taustalla on kasvisruoan terveellisyys ja lihantuotannon vaikutukset ilmastonmuutokseen.

