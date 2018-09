Juha Sipilän heitto maahanmuuttajista suututtaa – Tutkija: ”Onko sinulla näyttöä ruman väitteesi tueksi?”

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) maahanmuuttoa koskevat kommentit suututtavat ja myös ihmetyttävät.

Sipilä totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina muun muassa, että suurin osa maahanmuuttajista ”on liikkeellä taloudellisten syiden takia”.

”Nythän tämän tilanteen teki vaikeaksi se, että suurin osa näistä liikkeellä olijoista oli taloudellisten syiden takia. Ei sen takia, että he pakenisivat sotaa tai henkilökohtaista vainoa. Se on tämän epäjärjestyksen aiheuttanut Euroopassa”, pääministeri sanoi.

Helsingin yliopiston maahanmuuttotutkija Erna Bodström ihmettelee, mihin Sipilän väite perustuu.

”Ihan oikeasti Juha Sipilä, onko sinulla näyttöä tämän ruman väitteesi tueksi? Eurostatin mukaan turvapaikanhakijoista yli puolelle myönnetään kv-suojelua EU:ssa”, hän kommentoi Twitterissä.

Pelastakaa Lapset ry:n vaikuttamistyön asiantuntija Tapio Laakso sanoo, että vuosina 2015 ja 2016 puolet turvapaikanhakijoista tuli vain kolmesta maasta eli Syyriasta, Afganistanista ja Irakista. Hän huomauttaa kaikkien näiden olevan maita joissa on meneillään vakava konflikti.

”On surullista, että edes pääministeri ei kykene pysymään faktoissa puhuessaan turvapaikkapolitiikasta. 2015&2016 puolet turvapaikanhakijoista tuli vain kolmesta maasta eli Syyriasta, Afganistanista ja Irakista - kaikki maita joissa on meneillään vakava konflikti.”

Sipilän puheita ihmettelee myös kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin.

”Onko tämä se sama pääministeri joka syyskuussa 2015 toivotti turvapaikanhakijat tervetulleiksi Suomeen ja lupasi heille talonsa? Se oli rohkeasti sanottu, mutta sen jälkeen teot ja myöhemmin myös sanat puhuvat toista”, hän kommentoi Twitterissä.

On surullista, että edes pääministeri ei kykene pysymään faktoissa puhuessaan turvapaikkapolitiikasta. 2015&2016 puolet turvapaikanhakijoista tuli vain kolmesta maasta eli Syyriasta, Afganistanista ja Irakista - kaikki maita joissa on meneillään vakava konflikti.

Onko tämä se sama pääministeri joka syyskuussa 2015 toivotti turvapaikanhakijat tervetulleiksi Suomeen ja lupasi heille talonsa? Se oli rohkeasti sanottu, mutta sen jälkeen teot ja myöhemmin myös sanat puhuvat toista

Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Tiina Sotkasiira puolestaan kiinnittää huomiota siihen, että pääministeri puhui Ykkösaamussa myös hallitsemattomasta maahanmuutosta.

Sipilä arvioi, että esimerkiksi Saksan maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ”kumpuavat hallitsemattomasta maahanmuutosta, mikä meillä oli 2015, 2016 ja sen seurauksista.”

”Kun poliitikko puhuu ”hallitsemattomasta maahanmuutosta” olisi aina kysyttävä, millä aikavälillä muutto Suomeen on ollut ”hallitsematonta”, mikä on sen osuus kokonaisuudesta, mitä Suomi ei hallitse - omia rajojaan, oleskelulupaprosesseja, ja niin edelleen”, Sotkasiira kommentoi Twitterissä.

Sipilän sanoihin tarttui myös vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo, jonka mukaan Sipilän kommentti saattaa olla ”toistaiseksi pahinta”, mitä pääministeri on sanonut.

”On todella ongelmallista, että meillä on pääministeri, joka legitimoi äärioikeiston rasistisen väkivallan toteamalla, että sen syynä on "hallitsematon maahanmuutto". Tämä taitaa olla toistaiseksi pahinta, mitä Juha Sipilän suusta on kuultu. Näin hän oikeuttaa rasismin.”

Kun poliitikko puhuu "hallitsemattomasta maahanmuutosta" olisi aina kysyttävä, millä aikavälillä muutto Suomeen on ollut "hallitsematonta", mikä on sen osuus kokonaisuudesta, mitä Suomi ei hallitse - omia rajojaan, oleskelulupaprosesseja... jne.

Oppositio tarttui lauantaina Sipilän Ykkösaamussa tekemään linjaukseen, jonka mukaan hän on valmis nostamaan tulevaisuudessa kehitysapua, kohti 0,7 tavoitetasoa ja tuplaamaan pakolaiskiintiön. Opposition edustajien mukaan näitä asioita olisi voinut ajaa jo budjettiriihessä.

