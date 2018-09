Pääministeri Juha Sipilää (kesk) vaaditaan korjaamaan lausuntonsa. Sipilä totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina muun muassa, että suurin osa maahanmuuttajista ”on liikkeellä taloudellisten syiden takia”.

Yle kävi läpi Eurostatin tilastoja vuosilta 2016 ja 2017 turvapaikanhakijoista ja sanoo sunnuntaisessa uutisessaan pääministerin olevan väärässä.

Ylen mukaan EU-maiden vuosina 2016 ja 2017 tekemistä noin kahdesta miljoonasta turvapaikkapäätöksestä yli miljoona on ollut myönteisiä. Kun mukaan otetaan päätökset, jotka muuttuivat myönteisiksi tuomioistuimelle tehdyn valituksen jälkeen, luku nousee Ylen mukaan yli 1,2 miljoonaan.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii Sipilää oikaisemaan lausuntonsa.

”Nyt on syytä toivoa, että pääministeri antoi turvapaikanhakijoista väärää tietoa vahingossa. Tällainen puhe lietsoo vihaa hädänalaisia ihmisiä kohtaan, joka on maan pääministeriltä täysin vastuutonta. Siksi on tärkeää, että Sipilä korjaa lausuntonsa.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson puolestaan kuvailee pääministerin lausuntoa surulliseksi.

”On todella surullista, että juuri pääministeri, jolla asemansa puolesta on erityinen vastuu tämän maan yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, esittää paikkansa pitämättömiä väitteitä tällaisesta asiasta.”

Rkp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutz huomauttaa, että sanavalinnoilla on merkitystä.

”Sillä on väliä mitä sanoja käyttää. Hiljaa termi ”laiton maahanmuutto” on hivuttautunut mietintöteksteihin. Kohta ”enemmistö turvapaikanhakijoista on liikkeellä taloudellisin perustein” ja heti perään äärioikeiston liikehdintä on maahanmuuton syytä”, hän tviittaa.

Pelastakaa Lapset ry:n vaikuttamistyön asiantuntija Tapio Laakso huomautti aikaisemmin viikonloppuna, että vuosina 2015 ja 2016 puolet turvapaikanhakijoista tuli vain kolmesta maasta eli Syyriasta, Afganistanista ja Irakista. Hän muistutti kaikkien näiden olevan maita joissa on meneillään vakava konflikti.

Myös tutkijat ovat ihmetelleet Sipilän lausuntoa. Pääministeri ei ole kommentoinut asiaa Ykkösaamun jälkeen.

