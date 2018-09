Kansanedustaja vaatii selvitystä Terveystalolta – HS: Yrittää estää potilaita hankkimasta muualta halvempaa hoitoa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen vaatii Terveystaloa selvittämään toimintatapojaan.

Helsingin Sanomat on tänään kertonut Terveystalon yrittävän estää potilailtaan hakeutumasta halvempaan jatkohoitoon tai -tutkimuksiin muualle. Lehden tietojen mukaan lääkäri ei saa enää uusien sisäisten ohjeiden mukaan tulostaa vastaanottotilanteessa potilaalle lähetettä laboratorioon, kuvantamiseen tai konsultaatioon lähetehävikin takia. Etenkin magneettikuvauksissa tapahtuu hävikkiä ja potilaat kuvauttavat itsensä usein kilpailijalla.

”Tutkimusten tietoinen ohjaaminen Terveystalon ulkopuolelle ei ole hyväksyttävää”, sisäisessä ohjeessa painotetaan HS:n mukaan.

Ohje on otettu käyttöön esimerkiksi Terveystalo Lahdessa ja sitä on kokeiltu myös useissa muissa toimipisteissä.

Lääkäriliitto sanoo HS:lle, että toimintatapa on yksiselitteisesti väärin ja vastoin liiton linjauksia. Alueellinen palvelujohtaja Joni Suomi puolestaan painottaa, että potilas saa paperilähetteen halutessaan, mutta sitä vain ei tulosteta automaattisesti, koska suurin osa kuvantamisista tapahtuu Terveystalossa. Hänen mukaansa varsainaiseen hoitoon voi aiheutua ongelmia, jos tuloksia tulee muualta, sillä järjestelmä ei osaa verrata niitä automaattisesti.

Terveystalon hinnastossa pään laaja magneettikuvauksen omavastuu on lehden mukaan 495 euroa, kun kuvauksiin erikoistuneessa yrityksessä omavastuu on noin 250 euroa.

Kansanedustaja Heikkinen vaatii nyt Terveystalon johdolta selvitystä julkisuudessa olleista tiedoista, ”joiden mukaan Terveystalo yrittää tietoisesti estää potilaiden hakeutumisen tutkimuksiin yrityksen ulkopuolelle”.

”Potilaalla on oltava oikeus valita hoito- ja tutkimuspaikkansa, kuten myös esimerkiksi Lääkäriliitto on aivan oikein tähdentänyt. Valinnanmahdollisuus on myös keskeinen osa valmisteltavaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista”, Heikkinen sanoo tiedotteessa.

Heikkisen mukaan suurilla terveysalan yrityksillä on erityinen vastuu siinä, että toimintatavat ovat kaikin puolin vastuullisia ja mahdollistavat ihmisille tasa-arvoisen hoitoon pääsyn.