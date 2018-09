Outo polttoainevika vie autoja korjaamolle Suomessa – ”Kaikki tapaukset koskevat bensiinikäyttöisiä moottoreita”

Suomessa tankattuja autoja on jouduttu korjaamaan viime ja tällä viikolla huonon polttoaineen vuoksi, kertoo Kauppalehti.

Polttoainevikoja on ilmaantunut ainakin Mercedes-Benzin, Citroënin ja Peugeotin henkilöautoissa.

Automerkin sijaan vian lähde vaikuttaa olevan auton moottoriin kulkeutunut haittaa tekevä polttoaine. Kauppalehden lukijan mukaan haitallinen polttoaine olisi Nesteen uudistunut Futura 95 E10, joka sisältää 10 prosenttia biopohjaista, uusiutuvaa etanolia.

Epäily johtuu lukijan käyttämästä tankkauspaikasta ja käytetystä polttoaineesta. Kauppalehti yritti tavoittaa Nesteen viestinnästä kommenttia useaan otteeseen tuloksetta. Päivitys: Neste on kommentoinut asiaa ja kertoo suhtautuvansa väitteisiin vakavasti sekä tutkivansa sille toimitettuja polttoainenäytteitä. Lue laajempi Nesteen kommentti jutun lopusta.

Ainakin Mercedes-Benziä maahantuova ja huoltava Veho Oy Ab vahvistaa huomanneensa ja myös korjanneensa ilmenneitä polttoaineongelmia, muttei vahvista polttoaineen juuria.

”Kauppalehden saama vinkki on ollut oikea vian suhteen. Vehon korjaamoilla on käynyt asiakkaita, joiden autoissa on syttynyt moottorin häiriövalo. Kaikki tapaukset koskevat bensiinikäyttöisiä moottoreita. Alustavissa tutkimuksissamme emme ole löytäneet vian aiheuttajaa”, vahvistaa Vehon tiedotuspäällikkö Pekka Koski.

Polttoaineen vaihdon jälkeen autot ovat toimineet yleensä taas normaalisti. Veho ottaa tapauksen vakavasti ja selvittää parhaillaan yhteistyössä valmistajan ja asiantuntijoiden kanssa, mistä ongelmissa on ollut kyse.

Neste Oyj:n asemista ja polttoaineista vastaava viestintäpäällikkö Sanna Hellstedt on maanantaina kommentoinut asiaa Kauppalehdelle. Yhtiölle on toimitettu polttoainenäytteitä, joita analysoidaan parhaillaan ”korkealla prioriteetilla”.

”Alustavissa analyyseissä polttoaineista ei ole löydetty poikkeamia. Neste vastaa aina myymänsä polttoaineen laadusta. Otamme tilanteen erittäin vakavasti, ja jatkamme asian tutkimista yhdessä alan muiden asiantuntijoiden kanssa. Jos asiakas epäilee ongelmia autossaan, hänen kannattaa aina olla yhteydessä omaan merkkikorjaamoonsa”, Hellstedt sanoo.

