Juha Sipilä lyö nyt pöytään omat lukunsa: ”Tosiasia on, että suurin osa ei täyttänyt turvapaikkakriteerejä”

Pääministeri Juha Sipilä jatkaa maanantaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa viikonloppuisesta haastattelustaan alkanutta maahanmuuttokeskustelua. Pääministerin mukaan suomalainen maahanmuuttokeskustelu tarvitsee malttia.

Sipilä sai kritiikkiä lausunnostaan, jonka mukaan suurin osa maahanmuuttajista ”on liikkeellä taloudellisten syiden takia”. Hän totesi Ylen tv-haastattelussa, että tilanne on ollut Euroopalle vaikea, koska tulijoiden enemmistö ei pakene sotaa tai vainoa, vaan etsii parempaa elämää.

Sipilä esittää nyt väitteensä perusteeksi lukuja, joita kriitikot olivat pyytäneetkin.

”Tosiasia on, että suurin osa vuonna 2015 ja kriisin aikana saapuneista ei täyttänyt turvapaikan saamisen kriteereitä Suomessa. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan vuosina 2015–2017 Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista noin kolmannes sai myönteisen turvapaikkapäätöksen. Eurooppaan tulleista turvapaikanhakijoista vastaavasti noin 44 prosenttia sai myönteisen päätöksen. Eli suurimmalla osalla ei ollut perusteita saada turvapaikkaa Euroopassa”, pääministeri summaa.

Sipilä käyttää hieman eri lukuja kuin Yleisradio, joka aiemmin tarkasti Sipilän lausuntoa verraten sitä EU-maiden turvapaikanhakijoihin vuosina 2016–2017. Yle arvioi sunnuntaisessa uutisessaan pääministerin olleen väärässä, koska EU-maiden vuosina 2016 ja 2017 tekemistä noin kahdesta miljoonasta turvapaikkapäätöksestä yli miljoona on ollut myönteisiä.

Tilanne näyttää kuitenkin erilaiselta Sipilän käyttämien Suomen tilastojen valossa ja pääministerin lukujen mukaan myös EU-alueella, jos tarkasteluun lisätään vuosi 2015.

Sipilän luvut näyttävät pätevän ainakin Suomen osalta, sillä myönteisten turvapaikkapäätösten osuus oli vuonna 2017 noin 40 prosenttia, vuonna 2016 noin 27 prosenttia ja vuonna 2015 noin 25 prosenttia. Keskiarvoksi muodostuu, että myönteisiä päätöksiä oli noin 30 prosenttia kyseisinä kolmena vuotena.

Sipilää arvostelleen maahanmuuttotutkija ja ihmisoikeusaktivisti Erna Bodströmin mukaan pääministerin luvut eivät kerro koko totuutta, sillä Maahanmuuttoviraston luvuissa otetaan huomioon myös rauenneet ja tutkimatta jääneet päätökset. Tällöin myönteisten päätösten osuus kokonaisuudesta näyttää pienemmältä kuin silloin, jos rauenneet tapaukset suljettaisiin ulos.

Sipilä on ottanut "laskuissaan" huomioon myös rauenneet ja tutkimatta jätetyt päätökset. Niiden osalta ei voida sanoa, että hakijat eivät täyttäneet turvapaikkakriteerejä, koska näitä kriteerejä ei koskaan tosiasiallisesti tutkittu. https://t.co/SH0g1uQiPG — Erna Bodström (@ernabodstrom) September 3, 2018

Bodströmin mukaan Sipilän kuvaus EU-maiden tilanteesta ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Iltalehti selvittikin aiemmin maanantaina, että vuosina 2015-2017 Euroopasta turvapaikkaa hakeneista ihmisistä hieman alle 50 prosenttia sai myönteisen turvapaikkapäätöksen Eurostatin tilastojen mukaan. Sipilän väite oli vain 44 prosenttia.

Pääministeri Sipilä totesi kirjoituksessaan, että toive paremmista elämän edellytyksistä on ymmärrettävä syy lähtöön kohti Eurooppaa.

”Mutta turvapaikkajärjestelmän tehtävänä on auttaa ihmisiä, jotka ovat hädänalaisessa asemassa. Turvapaikkapolitiikkamme tärkein ja ensimmäinen tavoite onkin hädänalaisten, sotaa ja vainoa pakenevien, auttaminen. Siksi olen esittänyt, että Suomen tulisi nostaa pakolaiskiintiön määrää.”

Sipilän mukaan hän on myös vaatinut Euroopan laajuisen turvapaikkapolitiikkajärjestelmän kehittämistä.

”Ulkorajat kuntoon ja apua nopeammin heikoimmille. Nyt meidän järjestelmät ruuhkautuivat vuosiksi, ja lopulta heikoimmat ovat vaarassa jäädä ilman apua.”

Pääministeri korostaa myös uudenlaisen Afrikka-yhteistyön ja ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun tärkeyttä.

”Jotta useampi voisi luottaa elämisen mahdollisuuksiin myös kotiseudullaan, tarvitaan paljon keinoja kehitysyhteistyöstä kriisinhallintaan.”

Sipilä uskoo, että Suomi toisaalta tarvitsee maahanmuuttajia menestyäkseen, ja tämä edellyttää työperäistä, ”hallittua” maahanmuuttoa. Hänen mukaansa Suomessa on kyettävä maltilliseen keskusteluun maahanmuuton eri ulottuvuuksista.

”Eurooppa ja Suomi tarvitsevat työperäistä maahanmuuttoa. Hallitsemattomana maahantulo kuitenkin heikentää turvallisuudentunnetta ja on omiaan lisäämään muukalaisvastaisuutta. Ihmisten huolet ovat aina aitoja. Moni on kysynyt, että onko tämä asia nyt varmasti hallinnassa. Me emme saa jättää ihmisten huolia ja pelkoja huomioimatta, vaan politiikassa on kyettävä keskustelemaan ratkaisuista ilman, että ajamme ennakkoasenteilla toisten yli”, pääministeri toteaa.

