Kansanedustaja vaati selvitystä – Terveystalo vastaa: ”Asiakaspalvelu tulostaa tarvittaessa myös lähetteen”

Terveyspalveluyritys Terveystalo korostaa vastineessaan julkiseen keskusteluun, että yhtiön asiakkaalla on aina valinnanvapaus hoitopaikastaan.

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen vaati maanantaina Terveystaloa selvittämään toimintaansa paperisten lähetteiden tulostamisen suhteen. Helsingin Sanomat oli kertonut, että Terveystalo pyrkii estämään asiakkaan hakeutumisen Terveystalon ulkopuoliselle toimijalle kieltämällä lähetteen saannin paperisena. Heikkinen katsoi, että tietojen perusteella yritys ”yrittää tietoisesti estää potilaiden hakeutumisen tutkimuksiin yrityksen ulkopuolelle”.

”Potilaalla on oltava oikeus valita hoito- ja tutkimuspaikkansa, kuten myös esimerkiksi Lääkäriliitto on aivan oikein tähdentänyt”, Heikkinen korosti.

Terveystalo katsoo, että Helsingin Sanomien artikkeli sisältää väärinymmärryksiä, joita se haluaa oikaista.

Yhtiön mukaan ”Terveystalossa, kuten yleisesti muuallakin terveydenhuollossa, on käytössä sähköinen lähete, jonka ensisijaisena tavoitteena on potilasturvallisuus ja tietosuoja sekä kokonaisvastuun kantaminen potilaan hoidosta”. Sähköinen lähete tukee yhtiön mukaan myös lääkärin työtä. Tätä vaihtoehtoa Terveystalo suosittelee asiakkailleen.

”Asiakkaan katkeamattoman hoitoketjun ja hoidon laadun takaamiseksi suosittelemme asiakkaalle jatkotutkimusten teettämistä Terveystalossa, jolloin kaikki hänen potilas- ja tutkimustietonsa ovat potilaan itsensä saatavilla sekä häntä hoitavien asiantuntijoiden käytettävissä. Päätöksen jatkotutkimuspaikasta tekee kuitenkin aina asiakas. Asiakaspalvelu tulostaa asiakkaan tarvitsemat asiakirjat, tarvittaessa myös lähetteen sekä neuvoo asiakasta hoitoketjun seuraavista askeleista, kuten lähimmistä tutkimuspaikoista, esimerkiksi silloin kun magneettitutkimuksia ei ole saatavissa siinä toimipaikassa, jossa asiakas asioi”, Terveystalo toteaa.

HS:n jutussa oli esillä joissain Terveystalon toimipisteissä käyttöön otettu ”paperiton toimintamalli”. Siinä lääkäreitä on lehden haltuunsa saaman sisäisen ohjeen mukaan ohjeistettu, että he eivät enää saa enää tulostaa vastaanottotilanteessa potilaalle lähetettä jatkotutkimuksiin.

”Muutamissa Terveystalon toimipaikoissa on pilotoitu paperitonta toimintamallia, jossa kaikkea tulostamista lääkärin vastaanottohuoneissa on vähennetty merkittävästi. Tavoitteena on turhan tulostamisen välttäminen, sillä suurin osa paperitulosteista on tarpeettomia”, Terveystalo perustelee.

Yhtiö korostaa vastineessaan sähköisen lähetteen ympäristöystävällisyyttä ja kustannustehokkuutta. Terveystalon palvelujohtaja Joni Suomi myönsi jo aiemmin Helsingin Sanomille, että potilas ei saa tulostettua lähetettä automaattisesti, vaan sen saa erikseen pyydettäessä. Lääkäriliitto pitää toimintatapaa vääränä.

Terveystalon mukaan uuden toimintamallin pilottiaikana virheellisten postitusten aiheuttamat vaaratapahtumailmoitukset, kuten läheltä piti -tilanteet, laskivat pilottitoimipaikassa noin 30 prosenttia.

”Toimintamalli edistää myös Terveystalon ympäristötavoitteita: tulostamista vähentämällä tavoitteemme on pienentää paperin, värikasettien ja kirjekuorien kulutusta 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä”, yhtiön kannanotossa todetaan.

