Selvityksestä ”pysäyttävä” tulos: Nuorten seksuaalinen digihäirintä yleistä – ”Tilanteet olivat kamalia ja ällöttäviä”

Lasten ja nuorten itseottamia ja digitaalisessa mediassa jakamia seksuaalissävytteisiä kuvia ja videoita käytetään väärin. Tämä selviää Pelastakaa Lasten julkaisemasta selvityksestä, jonka tuloksia järjestö kutsuu huolestuttaviksi.

Järjestön asiantuntijat ovat työssään kiinnittäneet huomiota lasten itseottamien ja lapsista otettujen seksuaalissävytteisten kuvamateriaalien hallitsemattomaan leviämiseen ja päätymiseen epäasialliseen tai rikolliseen käyttöön. Järjestö halusi selvitää lasten kokemaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista.

Nyt julkaistavassa laajassa selvityksessä kerrotaan, että seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa on 12–17-vuotiaiden lasten ja nuorten mukaan varsin yleistä. Lapset ja nuoret kertovat nähneensä toisiin lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa. Tulosten mukaan seksuaalinen häirintä on sukupuolittunutta ja kohdistuu enemmän tyttöihin kuin poikiin.

Selvitys pohjautuu kyselyyn, jonka Pelastakaa Lapset toteutti helmi–maaliskuussa 2018. Verkkopohjaiseen kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 3210 yläkoululaista ja lukiolaista. Siinä selvitettiin, millaisia kokemuksia 12–17-vuotiailla lapsilla on nuorten välisestä seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta digitaalisessa mediassa.

”Tulokset avaavat tärkeän näkymän lasten ja nuorten arkiseen elämään. Tulokset osoittavat selkeästi, että meille ei synny diginatiiveja vaan lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa ja ohjeistusta kuvamateriaalin turvallisesta jakamisesta enemmän kuin koskaan”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen tiedotteessa.

Lapset ja nuoret mieltävät seksuaalisen häirinnän ja siihen liittyvän kiusaamisen olevan yleisimmin vitsailua, mutta merkittävä osa pitää tekoja loukkaavina. Tulokset osoittavat ristiriidan lasten ja nuorten asenteiden ja toiminnan välillä: Tulosten mukaan lapset ja nuoret tietävät, ettei alastonkuvia saa jakaa eteenpäin digitaalisessa mediassa. Silti noin kolmannes lapsista ja nuorista oli saanut ikätovereiltaan puhelimeensa jonkun alastonkuvia tai videoita tai nähnyt ryhmäkeskusteluissa seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin jakamista.

Yli 30 % nähnyt häirintää

Selvitykseen osallistuneista lapsista ja nuorista yli 30 prosenttia on viimeisen vuoden aikana nähnyt toisten lasten ja nuorten tekemää seksuaalista häirintää. Luku on järjestön mukaan varsin suuri.

Tytöistä yli 10 prosenttia ja pojista alle 5 prosenttia on joutunut muiden nuorten seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Noin kolmasosa lapsista ja nuorista on nähnyt kuvamateriaalia missä toisen lapsen kuvaa on muokattu seksuaaliseksi. Lapset ja nuoret lähettävät itsestään alastonkuvia yleisimmin silloin, kun he ovat seurustelusuhteessa.

Pojista noin 30 prosenttia on sitä mieltä, että alastonkuvien tai- videoiden pyytäminen tyttö- tai poikaystävältä on hyväksyttävää. Tytöistä noin viidennes ajattelee samoin. Lukiolaistytöistä lähes puolet ja pojista lähes 60 prosenttia piti seksuaalisten kuvien lähettämistä hyväksyttävänä.

Vaaranen-Valkonen sanoi tänään Ylen Aamu-tv:ssä, että tulosten äärelle on hyvä pysähtyä niiden merkittävyyden vuoksi.

Järjestön selvityksessä nuoret myös kuvailivat kokemaansa seksuaalista häirintää.

”Sain alastonkuvan, vaikka en sitä kysynyt enkä halunnut. Estin ihmisen sosiaalisessa mediassa ja olin aika hämilläni.”

”Vanha mies lähetteli kuvia itsestään joita en halunnut eikä lopettanut. Teimme rikosilmoituksen.”

”Joskus netissä joku pyysi alastonkuvia/tuhmia kuvia, ja kerran joku mies yritti lääppiä minua. En antanut kuvia, sekä toisessa tilanteessa käskin miehen lopettamaan. Tilanteet olivat kamalia ja ällöttäviä.”

Aikuiselle ei uskalleta kertoa

Lasten ja nuorten yleisin tapa toimia seksuaalista häirintää kokiessa on blokata tekijä ja kertoa tapahtuneesta kaverille. Häpeän tunne on keskeisin syy sille, etteivät lapset ja nuoret kerro seksuaalisesta häirinnästä aikuiselle. Lähes puolet tytöistä ja yli viidennes pojista ei kertoisi seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta aikuisille häpeän vuoksi.

Lasten ja nuorten mielestä kouluissa ei tarjota riittävästi tietoa ja toimintaohjeita seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin jakamisesta digitaalisessa mediassa. Lapset ja nuoret kertovat saaneensa vain vähän tietoa seksuaaliseen häirintään liittyvästä lainsäädännöstä, sekä siitä miten ja minne mahdollisesta seksuaalisesta häirinnästä voisi ilmoittaa.

Selvitys on osa Suomen Safer Internet -toimintaa ja Euroopan laajuista yhteistyötä. Tavoitteena on edistää lasten turvallisuutta ja hyvinvointia digitaalisessa mediassa. Pelastakaa Lapset käyttää selvityksen tuloksia lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseen sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja EN:n Lanzaroten sopimuksen toteutumisen seuraamiseen Suomessa.